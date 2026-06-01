Torres: “Al gobierno de Frigerio le conviene un desdoblamiento de las elecciones”

El titular de la Consultora Datos, José Torres, brindó un panorama de los últimos estudios de opinión pública en relación a la imagen del Presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio y sus respectivas gestiones. También analizó la oposición y el panorama ante las elecciones de 2027.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Torres sostuvo que “respecto a Entre Ríos, las últimas encuestas que hicimos son de hace 45 días y tenemos pensado actualizar algo ahora pre-Mundial o durante el Mundial, y también hicimos algo en otras provincias como algo de Corrientes y un poquito de Chaco” y detalló que “no se ven grandes cambios en cuanto a los números. Si hablamos de un índice de aprobación de Milei siempre recordamos que le damos importancia al tema regular o la postura intermedia, y Milei se mantiene entre 35 y 40 puntos, y desde la parte negativa consultamos No me gusta, No comparto, No estoy de acuerdo, que está en un 30%. Y el resto es regular, entre quienes contestan que ‘empezó bien, pero ahora decayó un poco’, ‘el estilo de él no me gusta’ o ‘hay que esperarlo y darle una oportunidad’”.

Aclaró que el trabajo que se realiza “es con encuestas presenciales, vamos a los distintos sectores sociales, hablamos con la gente” y definió que “lo que se ve es que a la gente le cuesta, sin dar ninguna novedad, llegar a fin de mes. Y estamos hablando de que, ya hace un tiempo, en la Argentina nos hemos acostumbrado a que el trabajador, el asalariado regular, en blanco, tiene problemas. Ya no estamos hablando del que fue despedido o que tiene media jornada de trabajo o está desocupado y se la rebusca, sino de aquel que tiene los aportes jubilatorios, que tiene la obra social, etcétera, y está por debajo del índice de costo de vida, que no sé exactamente cuál es porque varía y no es lo mismo vivir en Buenos Aires que en otra provincia. Pero le cuesta llegar para sus menesteres mensuales, ya sea de un matrimonio sin chicos, una familia un poco numerosa, lo que sea”.

Como resumen, señaló que “independientemente de los índices numéricos que podamos encontrar en la figura del Presidente, lo real es que hay dificultades para enfrentar el costo de vida, sobre todo en el pago de servicios que es lo primero en que se gasta el dinero en muchos casos, y el resto es para el alimento. Entonces, no hay realmente crecimiento en algunos sectores, no estoy diciendo que en todos sea así, pero hay sectores que están muy estancados, disminuyendo no solamente sus gastos en otros rubros, sino con bajas expectativas de ahorro. Hace un tiempo que en Argentina las cosas vienen así y ahora están tal vez más visibles”.

Consultado respecto de la imagen del gobernador Rogelio Frigerio y los dirigentes provinciales y municipales, Torres afirmó que “en el caso de Entre Ríos siempre hemos tenido a Frigerio por encima de Milei, fundamentalmente en la imagen personal. La imagen de Frigerio está entre 50 y 55, es positiva, en algunos casos sube a 60, y la gestión está rondando ya claramente entre 45 puntos y en algunos casos llega a 50. Es decir que la imagen personal de Frigerio está casi unos 10 puntos por encima de Milei y la gestión otro tanto”.

En tal sentido, analizó que “hay otra mirada que tienen los entrerrianos acerca de Frigerio, una persona que es más respetuosa del contrincante político, más respetuosa en el trato personal, sin esos conflictos que inmediatamente aparecen en Milei, ya sea con el periodismo o esos insultos que parecen increíbles respecto a figuras de cualquier tipo, y esas cosas claramente no se ven en Frigerio, como tampoco se ven en otros gobernadores. Entonces, ese aspecto suma y evita una mirada conflictiva, y respecto a Frigerio, de entrada, la gente aceptó, interpretó que la situación de la provincia no era la mejor, y frente a esto había una política de reestructuración y de reorganización, que es la que está llevando adelante Frigerio y su gobierno. Ahora, la podés compartir o no, te parece mejor o no, y va a tener algunos chisporrotazos, pero esto es lo que se instaló y la gente entiende que está en ese proceso de reorganización”.

En ese marco, en cuanto a la estrategia electoral aconsejable para Frigerio, opinó: “Desde mi punto de vista siempre desdoblar me parece mejor; desde el punto de vista del votante siempre es mejor que haya elecciones desdobladas porque se está eligiendo al gobernador, se mira qué es lo que está pasando, qué oposición hay, qué figuras hay, y desde el punto de vista nacional se hace otra mirada con lo mismo, o sea, cómo está el gobierno nacional y los contrincantes o los opositores. Pero en concreto yo diría que lo que más le conviene desde el punto de vista electoral al gobierno provincial es el desdoblamiento. Más aún, si hay un nuevo acuerdo electoral con La Libertad Avanza, es decir, que no te instalen un candidato en el medio que ande pescando en la misma pecera tuya, o por lo menos que te complique un poco. Yo diría que sí, que le conviene un desdoblamiento al gobierno de Frigerio”.

Respecto del rol del peronismo como oposición y sus perspectivas para lograr un triunfo en las elecciones del año próximo, Torres consideró que “aunque algunos le bajen un poquito la categoría, siempre el peronismo es una fuerza electoral muy poderosa. No necesariamente es imbatible, pero en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires, o donde sea, al peronismo bien organizado, con buenos candidatos, hay que prepararse para confrontarlo, esté en el poder, o sea oposición”.

De todos modos, planteó que “cada situación se va modificando. En estos momentos, tiene figuras para mostrar, no solamente (el intendente de Concepción del Uruguay, José) Laurito, (la intendenta de Paraná, Rosario) Romero, (el diputado provincial, Juan José) Bahillo, o algún otro, pero de alguna manera están un poquito por debajo de lo que pueda presentar una coalición Frigerio-Milei para la provincia. Y yo no digo que van a tener, finalmente, actitudes individualistas, pero la política es realista y no cualquier gobernador busca la Presidencia, y no cualquier intendente pega un salto a la Gobernación”.

Finalmente, respecto de la posible aparición de una tercera fuerza, el especialista marcó que “la tercera fuerza en su momento en Entre Ríos fue La Libertad Avanza, separada de Juntos por el Cambio; y después vemos que hay una figura como la de Miriam Bregman, que en algunos lugares empieza a ser atractiva”. “No quiero confundir, no estoy diciendo que esté atractiva al nivel ni de Milei, ni de Kicillof, ni de Patricia Bullrich, pero no deja de ser una figura atractiva, aunque después, cuando baja a algunas provincias, se desdibuja esta figura de ella. Puede tomar lo que siempre le va más o menos bien en Provincia de Buenos Aires, o en la Ciudad de Buenos Aires, donde alcanzan un porcentaje a lo mejor del 8 o 10 puntos, y le permite renovar las bancas nacionales de diputados, pero a veces no llega a las provincias. Frente a la pregunta de si no hay para tercera opción, yo diría en principio que no, a excepción de que La Libertad Avanza arme una lista por separado”, concluyó.