Rosario Central se despidió del ex Patronato Carlos Quintana

El defensor central no sumó minutos en el último partido del semestre para el "Canalla".

Este domingo, antes del partido frente a Estudiantes de La Plata, el Club Rosario Central informó a través de sus redes sociales el fin del vínculo entre la institución y Carlos Quintana.

El defensor de 38 años firmó la rescisión anticipada de su contrato -tenía vigencia hasta diciembre- y estuvo disponible para el encuentro que el Canalla perdió ante el León platense por 3-0 en el marco de la Copa Argentina.

La salida de Quintana se produce luego de pasar tres años y medio en la institución rosarina, siendo parte importante en la obtención de la Copa de la Liga 2023. El zaguero con pasado en Patronato fue un pedido expreso de Miguel Russo, que lo convirtió en referente dentro y fuera de la cancha.

En su paso por el conjunto rosarino sumó un título más: fue parte del plantel campeón de la Liga Profesional debido a la sumatoria de puntos durante el 2025. Su futuro todavía es incierto: más allá de que rescindió por motivos personales y luego de recuperarse de una lesión de tobillo, el zaguero no tiene destino confirmado.

La principal posibilidad sería la llegada a Deportivo Riestra, equipo que peleará durante la segunda mitad del año para salir del fondo de la tabla anual, luego de comenzar el año en Copa Sudamericana.