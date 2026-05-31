“En moneda constante, los números económicos de OSER son buenos”, observó Ricardo García

El vicepresidente de la obra social, Ricardo García, respondió a la consulta de ANÁLISIS sobre el balance 2025 y acompañó su respuesta con un informe oficial de la conducción que destaca la baja del déficit en términos reales, una recomposición de los honorarios a prestadores, 300.000 prestaciones más en el año y la regularización de 1.100 cirugías que se encontraban en mora.

“Ese balance fue elaborado por el equipo de gestión. Los números -se refiere a los resultados económicos- los analizamos en el marco de la situación inicial y en el contexto en el que se desarrolló el ejercicio: más del 30 por ciento de inflación anual, déficit prestacional en todas las áreas, ingresos estables versus costos crecientes. En moneda constante, es decir ajustada por inflación, los números económicos son buenos”. El actual vicepresidente agregó luego que “las prestaciones aumentaron, los gastos disminuyeron y nada de lo que se pregonaba ocurrió. Sucedió exactamente lo contrario de lo que auguraban los que se oponían a la creación de la OSER”, acotó, con cierto optimismo sobre la realidad de la principal obra social de la provincia.

A esa respuesta García sumó un documento interno de la conducción, titulado “Balance y Resultado del Ejercicio 2025 de OSER” y elaborado por el equipo de gestión, en el que se desarrolla la lectura oficial del año. Allí se sostiene que, ajustados por la inflación del 31,5 por ciento, los ingresos crecieron 5,1 por ciento real y los egresos apenas 0,6 por ciento real, lo que se tradujo en una caída del déficit del 5,8 por ciento en términos nominales y -según el cálculo del propio documento- de alrededor del 50 por ciento en términos reales. El gasto asistencial se habría mantenido prácticamente estable en moneda constante (más 0,3 por ciento) y los gastos administrativos habrían bajado 7,4 por ciento real. La conducción atribuye, además, a la renegociación de deuda heredada un ahorro de 4.500 millones de pesos en el ejercicio.

En el plano prestacional, el informe organiza su lectura en tres ejes. El primero es una recomposición real de los valores pagados a los prestadores, del 26,7 por ciento en prácticas ambulatorias y del 31,9 por ciento en sanatorios, presentada como respuesta a un atraso histórico que derivaba en negativas a atender afiliados. El segundo es la regularización de 1.100 cirugías que se encontraban en mora por falta de entrega de prótesis, una decisión que el documento estima en una erogación cercana a los 11.000 millones de pesos -“aproximadamente la mitad del déficit de OSER en 2025”, en palabras del propio informe- y que la conducción computa como deuda prestacional saldada y no como gasto improductivo. El tercero es una mejora en la gestión de medicamentos: aun con un aumento del 5,54 por ciento en los recetarios autorizados, el gasto en farmacia se habría reducido 24,3 por ciento en términos reales.

En el plano político e institucional, el documento se estructura en un cuadro que contrapone “lo que se dijo que pasaría” durante el debate legislativo de la Ley 11.202 con “lo que realmente ocurrió”. La conducción sostiene allí que la obra social no colapsó tras la transición; que se realizaron 300.000 prestaciones más que en 2024 -con incrementos en internaciones, consultas médicas, prácticas y recetarios-; que se digitalizaron las autorizaciones a través de la plataforma MiOSER y se incorporó la receta electrónica; que se capacitó a 350 agentes de atención directa al público; que no se cerró ninguna delegación -y que se inauguró una nueva sede durante el ejercicio-; y que se regularizó la situación laboral de 212 trabajadores que se desempeñaban como monotributistas, a la vez que se saldó la deuda con más de mil cuidadores domiciliarios.

La conclusión que la conducción ofrece a sus afiliados es que la OSER se encuentra hoy “en un proceso de normalización, orden y fortalecimiento” y que los fundamentos para una recuperación sostenida “están siendo construidos con responsabilidad, transparencia y compromiso con la salud”. Esta es, por lo tanto, la lectura oficial del primer ejercicio completo bajo la nueva configuración legal de la obra social.