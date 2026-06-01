El Teatro 3 de Febrero anunció su agenda para junio

El Teatro 3 de Febrero despliega en junio actividades para todos los gustos y edades.
Se dio a conocer el cronograma de actividades que se desarrollarán durante junio en el Teatro 3 de Febrero. Para mantener un flujo constante de propuestas para todas las edades y gustos, la programación de esta temporada incluye una combinación de visitas institucionales, obras teatrales, recitales de bandas y muestras de academias locales. Las funciones se llevarán a cabo en diferentes horarios, tanto matutinos para escuelas como nocturnos para el público general.
Agenda completa
Lunes 1, 8, 22 y 29
A las 09 - Visitas guiadas al teatro
Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general
Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com
Miércoles 3
A las 10 - ¡Afuera!
Entradas: colaboración voluntaria
Género: Tragicomedia - Duración: cincuenta y cinco minutos.
Org. Compañía La Feu
Jueves 4
A las 20 - Gala lírica
Entradas generales: $15.000 - Con descuento (para Verdiana): $10.000 - Entradas gratis (para socios Amm, Sociedad italiana) y menores de 25 años.
Por boletería del teatro Género: Música / Coro / Canto lírico - Duración: una hora y media.
Org. Asociación Verdiana, Sociedad Italiana, Asociación Mariano Moreno
Viernes 5
A las 19 - Empieza con D
Platea: $48.000 - Palcos bajos: $45.000 - Palcos altos: $43.000 - Tertulia: $40.000
Por boletería del teatro o por plateavip.com.ar
Género: Comedia romántica - Duración: dos horas.
Org. Sin Producciones
Sábado 6
A las 21 - Los Tipitos en Paraná
Platea preferencial (primeras 8 filas): $50.000 - Platea gral. y palcos bajos: $45.000 - Palcos altos: $40.000 - Tertulia: $35.000 - Paraíso: $30.000
Por boletería del teatro o por www.gradatickets.com
Género: Música - Duración: dos horas.
Org. Paracima Producciones
Martes 9
A las 10 - Madame Ciencia:
Espectáculo sobre la vida de Marie Curie
Entrada general: $5.000
Por boletería del teatro
Género: Teatro unipersonal - Duración: una hora y media.
Org. Equipo de Educación por el Arte
Viernes 12
A las 21 - Héroe "Cinema lírico"
Platea preferencial: $47.000 - Platea gral. y palcos bajos: $42.000 - Palcos altos: $37.000 - Tertulia: $32.000
Por boletería del teatro o por plateavip.com.ar
Género: Música - Duración: una hora cuarenta minutos.
Org. Sin Producciones
Domingo 14
A las 19 - Muestra coreográfica estudio Maru Bellydance
Entradas anticipadas: $16.000 - En puerta: $18.000
Género: Danzas árabes y urbanas - Duración: dos horas.
Org. Estudio Maru Bellydance
Jueves 18
A las 21 - Sobredosis de Soda en Paraná
Platea preferencial (primeras 8 filas): $45.000 - Platea gral. y palcos bajos: $40.000 - Palcos altos: $35.000 - Tertulia: $30.000
Por boletería del teatro o por www.gradatickets.com
Género: Música - Duración: dos horas.
Org. Paracima
Viernes 19
A las 21 - Muestra de danza estudio arte Carla Tista
Platea y palcos: $23.500 - Tertulia: $15.000
Género: Danza - Duración: una hora y media.
Org. Estudio Arte Carla Tista
Sábado 20
A las 21 - Los Abuelos de la Nada
Platea y palcos: $40.000 - Tertulia: $35.000
Por boletería del teatro o plateavip.com.ar
Género: Música - Duración: una hora y media.
Org. Sin Producciones
Miércoles 24
A las 20 - Concierto coro Iapa
Entrada general: $3.000
Por boletería del teatro
Género: Concierto clásico - Duración: una hora y media.
Org. Instituto Adventista de Paraná
Viernes 26
A las 21 - Muestra coreográfica Tribality
Platea y palcos: $18.000 - Tertulia: $13.000
Por boletería del teatro
Género: Danza - Duración: una hora y media.
Org. Tribality Studio
Sábado 27
A las 20 - Academia Naimet al Shark
Entrada general: $15.000 - Anticipadas: $12.000
Por boletería del teatro
Género: Danzas árabes - Duración: dos horas.
Org. Academia de danzas Naymet al Shark