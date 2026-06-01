El Teatro 3 de Febrero anunció su agenda para junio

El Teatro 3 de Febrero despliega en junio actividades para todos los gustos y edades.

Se dio a conocer el cronograma de actividades que se desarrollarán durante junio en el Teatro 3 de Febrero. Para mantener un flujo constante de propuestas para todas las edades y gustos, la programación de esta temporada incluye una combinación de visitas institucionales, obras teatrales, recitales de bandas y muestras de academias locales. Las funciones se llevarán a cabo en diferentes horarios, tanto matutinos para escuelas como nocturnos para el público general.

Agenda completa

Lunes 1, 8, 22 y 29

A las 09 - Visitas guiadas al teatro

Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general

Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com

Miércoles 3

A las 10 - ¡Afuera!

Entradas: colaboración voluntaria

Género: Tragicomedia - Duración: cincuenta y cinco minutos.

Org. Compañía La Feu

Jueves 4

A las 20 - Gala lírica

Entradas generales: $15.000 - Con descuento (para Verdiana): $10.000 - Entradas gratis (para socios Amm, Sociedad italiana) y menores de 25 años.

Por boletería del teatro Género: Música / Coro / Canto lírico - Duración: una hora y media.

Org. Asociación Verdiana, Sociedad Italiana, Asociación Mariano Moreno

Viernes 5

A las 19 - Empieza con D

Platea: $48.000 - Palcos bajos: $45.000 - Palcos altos: $43.000 - Tertulia: $40.000

Por boletería del teatro o por plateavip.com.ar

Género: Comedia romántica - Duración: dos horas.

Org. Sin Producciones

Sábado 6

A las 21 - Los Tipitos en Paraná

Platea preferencial (primeras 8 filas): $50.000 - Platea gral. y palcos bajos: $45.000 - Palcos altos: $40.000 - Tertulia: $35.000 - Paraíso: $30.000

Por boletería del teatro o por www.gradatickets.com

Género: Música - Duración: dos horas.

Org. Paracima Producciones

Martes 9

A las 10 - Madame Ciencia:

Espectáculo sobre la vida de Marie Curie

Entrada general: $5.000

Por boletería del teatro

Género: Teatro unipersonal - Duración: una hora y media.

Org. Equipo de Educación por el Arte

Viernes 12

A las 21 - Héroe "Cinema lírico"

Platea preferencial: $47.000 - Platea gral. y palcos bajos: $42.000 - Palcos altos: $37.000 - Tertulia: $32.000

Por boletería del teatro o por plateavip.com.ar

Género: Música - Duración: una hora cuarenta minutos.

Org. Sin Producciones

Domingo 14

A las 19 - Muestra coreográfica estudio Maru Bellydance

Entradas anticipadas: $16.000 - En puerta: $18.000

Género: Danzas árabes y urbanas - Duración: dos horas.

Org. Estudio Maru Bellydance

Jueves 18

A las 21 - Sobredosis de Soda en Paraná

Platea preferencial (primeras 8 filas): $45.000 - Platea gral. y palcos bajos: $40.000 - Palcos altos: $35.000 - Tertulia: $30.000

Por boletería del teatro o por www.gradatickets.com

Género: Música - Duración: dos horas.

Org. Paracima

Viernes 19

A las 21 - Muestra de danza estudio arte Carla Tista

Platea y palcos: $23.500 - Tertulia: $15.000

Género: Danza - Duración: una hora y media.

Org. Estudio Arte Carla Tista

Sábado 20

A las 21 - Los Abuelos de la Nada

Platea y palcos: $40.000 - Tertulia: $35.000

Por boletería del teatro o plateavip.com.ar

Género: Música - Duración: una hora y media.

Org. Sin Producciones

Miércoles 24

A las 20 - Concierto coro Iapa

Entrada general: $3.000

Por boletería del teatro

Género: Concierto clásico - Duración: una hora y media.

Org. Instituto Adventista de Paraná

Viernes 26

A las 21 - Muestra coreográfica Tribality

Platea y palcos: $18.000 - Tertulia: $13.000

Por boletería del teatro

Género: Danza - Duración: una hora y media.

Org. Tribality Studio

Sábado 27

A las 20 - Academia Naimet al Shark

Entrada general: $15.000 - Anticipadas: $12.000

Por boletería del teatro

Género: Danzas árabes - Duración: dos horas.

Org. Academia de danzas Naymet al Shark