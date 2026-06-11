Al igual que Adorni, Joaquín Benegas Lynch ingresó al régimen simplificado de la Ley de Inocencia Fiscal

Imagen de archivo del senador nacional libertario por Entre Ríos Joaquín Benegas Lynch, quien -al igual que Manuel Adorni- también se adhirió a la Ley de Inocencia Fiscal.

Mientas el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se llevaba la marca, el senador nacional libertario por Entre Ríos Joaquín Benegas Lynch adhirió al régimen simplificado de ganancias incluido en la Ley de Inocencia Fiscal.

Según los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Benegas Lynch pidió acogerse al sistema incluido en la Ley de Inocencia Fiscal que él mismo había votado el 26 de diciembre, a poco de haber asumido.

La constancia oficial, vigente hasta el 11 de julio, indica que Benegas Lynch (CUIT 20-18775063-7) pidió acogerse al sistema incluido en la Ley Número 27.799 el 24 de marzo y para el período fiscal 2025. El esquema que permite blanquear ingresos y activos no declarados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.

Ley de Inocencia Fiscal

La Ley Número 27.799 funciona como mecanismo de sinceramiento para contribuyentes que operaron en la economía gris y habilita un Régimen Simplificado de Ganancias. Quien se acoge evita sanciones penales y antecedentes, aunque debe regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas. No es un perdón fiscal absoluto, sino una normalización sin castigo. En el caso de Benegas Lynch, la adhesión al régimen sugiere que habría operado sin registración tributaria plena.

El régimen optativo al que ingresó Benegas Lynch habilita una declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias. Este nuevo formato elimina la obligación de justificar las variaciones patrimoniales (“monto consumido”), limitándose exclusivamente a declarar ingresos, gastos y deducciones.

El desembarco

Joaquín Benegas Lynch no es entrerriano. Desembarcó en La Paz en 2007, con su esposa y cinco hijos. Está al frente de la empresa Glocal Terra, que se dedica a asesorar inversores y la administración de campos. En su momento estuvo cerca del proyecto conservacionista que llevó adelante el filántropo Douglas Tompkins, como reveló Federico Malvasio en la revista Cicatriz.

Joaquín fue un ferviente militante de la candidatura a gobernador de Sebastián Etchevehere en 2023. Antes había incursionado en política en las movilizaciones contra la Resolución 125, que fijaba un sistema de retenciones móviles que abrió un enfrentamiento político entre el sector rural y el gobierno nacional de entonces. Ese conflicto organizaría, luego, la política argentina hasta la actualidad.

Más acá en el tiempo, en 2020, Benegas Lynch fue uno de los principales convocantes a Santa Elena cuando el dirigente social Juan Grabois ingresó a uno de los campos de la familia Etchevehere como protesta ante un reclamo de Dolores por la herencia familiar.

Hace unos meses fue noticia cuando Análisis Digital reveló que el senador había adquirido un fastuoso inmueble de estilo colonial en La Paz, cuyo valor de mercado rondaría los 500 mil dólares.

De acuerdo con la reconstrucción del portal, la operación se habría concretado en enero, luego de que Benegas Lynch asumiera como senador nacional; pero la propiedad no figura en la declaración jurada presentada en febrero ante la Oficina Anticorrupción. Entonces, declaró poseer dos inmuebles: una casa de 350 metros cuadrados en La Paz, adquirida en septiembre de 2023, y un departamento de 50 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado en julio de ese mismo año.

También declaró depósitos por 34 millones de pesos, 237 mil dólares en efectivo y participaciones accionarias en Finca Luracatao SA por 27 millones de pesos y en Glocal Terra SRL por 210 millones de pesos; una lancha y una camioneta Toyota modelo 2022. Igualmente informó deudas por 340 millones de pesos con Glocal Terra y por 4 millones con el Banco Galicia.

La decisión de Benegas Lynch de acogerse al régimen de “inocencia fiscal” abre interrogantes sobre sus ingresos y movimientos de dinero.

Se desconoce la magnitud de los fondos regularizados, el origen de esos ingresos, ni las razones por las cuales Benegas Lynch decidió sincerar sus números de 2025, año electoral que lo catapultó a la Cámara de Senadores. También se desconoce si la adhesión respondió a un asesoramiento profesional o la presión pública por la difusión de la operación inmobiliaria en la ciudad donde reside.

Fuente: El Entre Ríos en base a Página Judicial.