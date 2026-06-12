Mundial 2026: ¿qué plataformas tienen menos delay y cómo evitar que te griten los goles antes?

Arrancó el Mundial 2026 y surge un problema por resolver: el delay (demora o “latencia”) entre lo que pasa en la cancha y lo que se ve en la TV, computadora o smartphone.

El problema no es menor: la Copa del Mundo este año se puede ver por la antena TDA (permiten captar la señal de Televisión Digital Abierta de forma gratuita), el cable, la televisión satelital o vía streaming. Pero cada formato procesa y entrega la señal de manera distinta, y eso puede hacer que el vecino grite el gol varios segundos antes.A continuación, una guía clara para entender qué opciones suelen tener menos demora y qué trucos se pueden aplicar para reducir el retraso, especialmente si vas a ver el Mundial por internet.

Qué es el delay y por qué pasa

El delay es el tiempo que transcurre desde que la jugada sucede hasta que llega a la pantalla o parlante.

No depende solo de “si es streaming o no”. La latencia total se arma sumando varias capas, por ejemplo: procesamiento de cámaras y producción; codificación/compresión del video; distribución (satélite, cable, internet, CDN- siglas en inglés de Red de Entrega de Contenidos-); decodificación en el equipo (televisor, decodificador, celular, TV box); y el “buffer” (espacio de almacenamiento temporal de datos) que agrega la plataforma para evitar cortes.

Por eso, 2 personas mirando por streaming un mismo partido de fútbol pueden tener delays distintos según la plataforma, el dispositivo y la red.

Ranking práctico: de menos a más delay

De acuerdo con el Enrique Carrier, analista de mercado especializado en telecomunicaciones, la radio suele ser lo más rápido porque el audio se procesa y se distribuye más fácilmente que el video, así que normalmente llega antes.

Pero si la idea es ver los partidos, éste es el ranking de pantallas:

La Televisión Digital Abierta (TDA), que tiene un delay de entre 2,5 y 8 segundos, suele ser una gran opción si querés mínimo delay sin depender de internet. La señal se transmite por aire desde las canales de TV hasta la antena. Por ejemplo, se puede ver TV Pública o Telefe. Para ver los partidos por este sistema, se puede utilizar una antena de TDA o, en algunos casos, usando un cable coaxial como antena (solución casera que a veces funciona según zona/señal).

La televisión por cable -que tiene un delay de entre 5 y 9 segundos- se ubica en segundo lugar. La señal viaja por la red del operador hasta el decodificador o el dispositivo. Ejemplos de esta opción son: Flow o Telecentro.

La televisión satelital –que tiene un delay de entre 6 y 12 segundos- sigue tercera en el ránking. Por ejemplo: DirecTV. En este caso, la señal sube al satélite y vuelve a la antena.

Streaming de baja latencia -que tiene un delay de entre 1,8 y 5 segundos-. En este caso se trata de plataformas optimizadas que usan protocolos de baja latencia y segmentos muy cortos para reducir al máximo el tiempo, como la plataforma Dazn.

Streaming estándar, con entre 15 y 45 segundos, es la siguiente opción. Este sistema usa segmentos más largos y prioriza estabilidad y calidad sobre inmediatez. En esta categoría se ubican los eventos en vivo de Netflix, Max y Paramount+.

Por último, están las plataformas Fast, con delay de entre 15 y 45 segundos. Un ejemplo de esta categoría es PlutoTV.

¿Cómo reducir el retraso al ver el streaming? Carrier recomienda: usar conexión por cable o Wi-Fi de 5 GHz, elegir plataformas que ofrecen baja latencia, evitar dispositivos muy antiguos y mantener la red sin saturación mientras se mira el partido en vivo.

Fuente: Chequeado