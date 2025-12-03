Miley Cyrus confirmó que está comprometida con Maxx Morando

La cantante admitió estar “muy sorprendida” por el romántico gesto de su novio de 27 años.

La cantante Miley Cyrus confirmó su reciente compromiso con el músico Maxx Morando, en una entrevista con el programa matutino Good Morning America, tras cuatro años de relación.

El rumor de un compromiso en la pareja inició cuando fue vista luciendo un extravagante anillo de diamantes en su dedo anular durante la premier de Avatar 3: Fuego y Cenizas.

En una entrevista íntima, la actriz y cantante confirmó el rumor, revelando que su pareja le propuso casamiento hace un mes durante un viaje a Tokio.

"Sí, se arrodilló. Y a mí no es fácil sorprenderme porque me encanta controlar cada situación y me había rendido por completo. Y te digo, estaba muy, muy, muy sorprendida".

No es la primera vez que Miley Cyrus pasa por el altar, ya que estuvo casada previamente con Liam Hemsworth.

El entrevistador le consultó si es de esas personas que “sueñan con ser uno solo”: “Yo diría que sí. Max y yo hemos estado juntos durante cuatro años y es muy obvio la drástica cantidad de crecimiento que he tenido en esos cuatro años. Simplemente, quieres soñar lo más grande que puedas y quieres tener a alguien a tu lado que siempre te diga que puedes hacerlo”, se sinceró sobre su romance con Morando.

Fuente: Noticias Argentinas.