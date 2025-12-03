Se presenta en Concepción del Uruguay la biografía de Sergio Alberto Montiel

El libro “Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado” se presenta este viernes en Concepción del Uruguay.

El periodista Antonio Tardelli presentará el viernes en Concepción del Uruguay su libro “Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado”.

El texto, de reciente aparición, recorre la vida de quien fuera dos veces gobernador de la provincia de Entre Ríos.

A lo largo de diez capítulos “Montiel” atraviesa varias décadas de la historia argentina y entrerriana, desde el levantamiento radical de 1931 que en Corrientes se cobró la vida del padre del caudillo, el teniente coronel Lino Hilario Montiel, hasta los hechos de 2001 y la represión del gobierno de la Alianza.

La presentación tendrá lugar a las 20 en el Auditorio Arturo Illia (San Martín 697).