Gestionan desde CTM para que el TC vuelva a correr en Concordia

El delegado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Juan Carlos Chagas, mantuvo días atrás una reunión con integrantes de la comisión directiva del Autódromo Ciudad de Concordia y allegados al automovilismo, donde surgió con fuerza la idea de recuperar la fecha del TC, la categoría más popular del país que reúne multitudes y convoca público de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

“En el encuentro sobrevoló la idea de recuperar la fecha del TC, evento automovilístico que atrae a miles de personas no solo de nuestro país, sino de Uruguay, Brasil y Paraguay”, señaló Chagas. “Para enfrentar el costo de un evento así deben confluir muchas voluntades”, hizo notar, y anticipó que se reunirá con el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, para dialogar sobre la posibilidad.

Del encuentro participaron Luciano Sendros, vicepresidente primero del autódromo, el secretario general Javier Morier, el tesorero Darío Kupervasser y personal de Relaciones Públicas de Salto Grande. Chagas también planteó la posibilidad de diversificar las actividades del autódromo y transformarlo en un club deportivo con mayor apertura social, proponiendo la práctica de tenis, la construcción de un natatorio, una cancha de básquetbol y otras disciplinas.

El funcionario, desde su rol en CTM, construyó el Club San Lorenzo de Villa Adela, promovió la creación del Club La Bianca y acompañó obras en el Club Nebel.

El TC hizo su debut en Concordia el 30 de marzo de 2014, tras la ampliación del circuito. Aquel estreno fue ganado por Mariano Werner y marcó el regreso de la categoría a la ciudad después de más de tres décadas. Desde entonces, cada presentación fue multitudinaria, con un récord de casi 70 mil espectadores en 2015, lo que dimensiona el impacto económico y social que genera su presencia en nuestra ciudad.

La última vez que el TC pasó por Concordia fue el 29 de julio de 2021, cuando Leonel Pernía se quedó con la victoria a bordo de un Torino en la novena fecha del torneo.

Ahora vuelve a encenderse la ilusión de recuperar para Concordia una de las fechas más convocantes del calendario del Turismo Carretera y, a la vez, proyectar al autódromo como un espacio deportivo integral al servicio de la comunidad.

