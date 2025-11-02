“Siempre que haya posibilidades, daremos batalla”, dijo Werner

Este domingo se desarrolló la competencia por la 13ª fecha del Turismo Carretera en Paraná. En ese marco, Mariano Werner finalizó tercero en una competencia que tuvo como ganador a Agustín Canapino (el escolta fue Agustín Martínez). Tras subirse al podio, el tres veces campeón del TC habló con los medios.

En primer término agradeció al equipo y a la gente que lo acompañó, pero luego dedicó tiempo para felicitar a sus contendientes: “Felicitaciones a los dos Agustín. Canapino, intratable; y el Gurisito lo peleó a muerte, pero (Canapino) se defendió bárbaro”.

En cuanto a su participación en particular, aseguró que intentó correr dando el máximo para intentar contar con una chance mano a mano contra el líder de la Copa de Oro, pero no pudo. “Canapino está muy bien. Hoy en la serie mostró el nivel que tiene y en la final creo que corrió más por el retrovisor. Está muy bien”, señaló.

Sobre su situación personal dentro del torneo, el paranaense fue franco: “Yo no tengo chances prácticamente. Si bien hay posibilidades matemáticas, con el nivel que trae Agustín (Canapino) es difícil, pero uno no baja los brazos y siempre que haya posibilidades daremos batalla”.

La próxima competencia será en La Pampa, y al respecto Werner señaló que le gusta ese autódromo, aunque ve difíciles sus chances ante el nivel que muestra el líder del torneo. “Por supuesto que pelearemos. Trabajaremos más, pasaremos el fino”, señaló haciendo hincapié en la necesidad de limpiar de fallas el vehículo que recién volvió a estar en competencia en esta fecha.

Para cerrar volvió a felicitar a Agustín Martínez y lamentó que, aunque lo intentaron, los pilotos entrerrianos no consiguieron dejar la victoria en la provincia.