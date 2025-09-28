Los del Litoral se presentan en el Teatro 3 de Febrero

Los del Litoral, esta noche en el Teatro 3 de Febrero.

Este domingo a las 20.30, el Teatro 3 de Febrero será escenario para la presentación de Los del Litoral, un grupo paranaense que, desde hace dos años comenzó su recorrido, y ya logró instalarse en la escena folclórica.

Las entradas generales cuestan $5.000 y se pueden conseguir en la boletería del teatro o de manera online en Passline.com.

La agrupación

La formación está integrada por seis músicos que se reparten guitarras, voces y ritmos: Ayrton Alles (primera guitarra y voz), Tiago Scaldafferro (acordeón), Bautista García (segunda guitarra y voz), Marcos Piñon (percusión y cajón peruano), Fernando Rosales (bajo eléctrico) y Gian Aramburu (tercera guitarra).

El proyecto surgió en junio de 2023, cuando dos estudiantes decidieron unir su pasión por la música. A esa primera chispa se fueron sumando nuevos integrantes, hasta dar forma a un grupo que combina juventud y tradición.

La primera presentación fue el 9 de Julio de ese año en Tabossi, durante el Octavo Encuentro de Desfile y Destrezas Criollas. Desde entonces, recorrieron peñas y festivales de Paraná y localidades cercanas, consolidando un público que crece junto con ellos.