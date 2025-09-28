Argentina debuta en el Mundial Sub 20 frente a Cuba

Este sábado comenzará el recorrido de la selección argentina de fútbol masculino Sub 20 en el Mundial de Chile. El partido inicial para el equipo argentino será ante Cuba en el marco del Grupo D, en el que también comparten con Italia y Australia.

El partido contará con una terna arbitral de Malasia, compuesta por Nazmi Nasaruddin como árbitro principal y Zairul Tan y Muazi Zainal Abidin como jueces asistentes. El cuarto árbitro será Khalid Al Turais de Arabia Saudita.

Este cotejo que marcará el debut argentino en el torneo tendrá lugar en el estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en la localidad de Valparaíso.

Diego Placente trabajó con el equipo y diseñó un elenco titular con el que pretende ser protagonista. La formación del primer partido tendría a los siguientes futbolistas desde el arranque: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre; Alejo Sarco.

Si ellos son los titulares, en el banco esperarán: Álvaro Busso, Alain Gómez, Valente Pierani, Teo Rodríguez Pagano, Julio Soler, Tomás Pérez, Tobías Andrada, Santino Andino, Mateo Silvetti y Gianluca Prestianni.

El Campeonato Mundial cuenta con la participación de 24 selecciones repartidas en seis grupos de cuatro equipos. Los que finalicen en los dos primeros lugares clasificarán a la próxima instancia. También lo conseguirán los que finalicen como los cuatro mejores terceros en una tabla general que incluye a los equipos que finalizaron en el tercer puesto de cada grupo.

En su historia, Argentina es la que más campeonatos mundiales de esta categoría cosechó: tiene seis en total (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007). Sin embargo, lleva ya siete ediciones sin finalizar entre los cuatro primeros, incluyendo una que se disputó en el país (la última, en 2023).