Franco Riva terminó quinto en la segunda carrera del Turismo Carretera 2000

Brian Quevedo (auto N° 69) se quedó con la victoria en el autódromo de Paraná.

Este domingo se disputó la segunda carrera en el marco de la novena fecha del Turismo Carretera 2000. En ese marco, el gualeguaychuense Franco Riva partió como candidato luego de ganar el sábado y encontrarse sin el lastre previsto para los vehículos mejor clasificados. La competencia se desarrolló en el Autódromo Ciudad de Paraná, en el que esta categoría compartió con el TC Pick Up durante este fin de semana.

Desafortunadamente no pudo ser para el entrerriano, que en el desarrollo de la competencia cayó al quinto lugar, puesto con el que finalizó a siete segundos y 268 milésimas del ganador, que fue Brian Quevedo.

El N° 69 se quedó con la competencia luego de 30 minutos, 35 segundos y 485 milésimas, seguido de cerca por Bernardo Llaver y Facundo Ardusso, que quedaron a 586 y 938 milésimas, respectivamente. De esta manera se configuró el 1-2-3 de Honda.

Con el paso de la novena fecha, lo próximo será en octubre. Durante el fin de semana del 17, 18 y 19 de ese mes, se llevará a cabo la décima jornada del campeonato en el autódromo de Toay, en La Pampa.

Resultados Carrera 2 | Turismo Carretera 2000 | Fecha 9

1°) Brian Quevedo (Honda): 30’35”485/1000.

2°) Bernardo Llaver (Honda): a 586/1000.

3°) Facundo Ardusso (Honda): a 938/1000.

4°) Agustín Canapino (Renault): a 2”192/1000.

5°) Franco Riva (Chevrolet): a 7”268/1000.