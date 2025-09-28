Habrá duelo de punteros en la Liga Paranaense femenina

San Benito (foto) es uno de los punteros y enfrentará a Atlético Paraná en esta jornada.

Este domingo a partir de las 15.30 comenzará la disputa de la quinta fecha de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol femenino. En ese marco, habrá duelo de líderes en el estadio Aníbal Giusti de Peñarol: Atlético Paraná enfrentará a San Benito.

Ambos equipos llegan en la cima del campeonato con 10 unidades, misma cantidad de puntos con la que cuenta Camioneros, que enfrentará a San Benito de Paraná, actualmente cuarto con nueve unidades, en el predio Chapino. Ese juego también comenzará a las 15.30.

También a partir de las 15.30 se jugarán los duelos entre Asociación River y San Rafael en el Club Ministerio; Belgrano y Arenas en el predio perteneciente al equipo Rosa; y Oro Verde ante Universitario en el estadio Pucará Ortellao.

Más tarde, desde las 16, Neuquen recibirá a Academia Crack en su estadio; en tanto que a las 16.30, Don Bosco será anfitrión de Escuela River en el último partido de la jornada.

Fixture | Copa de la Liga | Fecha 5

-Domingo 28/9

15.30: Atlético Paraná - San Benito.

15.30: Asociación River - San Rafael.

15.30: Belgrano - Arenas.

15.30: San Benito (Paraná) - Camioneros.

15.30: Oro Verde - Universitario.

16: Neuquen - Academia Crack.

16.30 Don Bosco - Escuela River.



Posiciones | Copa de la Liga

1°) San Benito: 10 puntos.

2°) Atlético Paraná: 10.

3°) Camioneros: 10.

4°) San Benito (Paraná): 9.

5°) Academia Crack: 9.

6°) Neuquen: 8.

7°) San Rafael: 8.

8°) Belgrano: 6.

9°) Arenas FC: 4.

10°) Escuela River: 3.

11°) Asociación River: 1.

12°) Don Bosco: 1.

13°) Oro Verde: 0.

14°) Universitario: 0.