Liga Profesional: el clásico de Avellaneda se lleva las miradas del domingo

Este domingo habrá cuatro juegos correspondientes a la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El más destacado de esos partidos será el que protagonizarán Racing e Independiente, que además será el responsable de abrir la actividad de la fecha a las 15.15.

15.15: Racing - Independiente (interzonal)

El primero de los partidos de la jornada iniciará a las 15.15 y será el interzonal entre Racing e Independiente de Avellaneda. El partido contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la presencia en el VAR de Héctor Paletta en el estadio Presidente Perón. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

La Academia llega clasificada a semifinales de Copa Libertadores y en el torneo viene de vencer a Huracán como visitante por 2-0, con lo que llegó a 10 puntos y está en la 12ª posición dentro de la Zona A. El Rojo, por su parte, tiene cuatro unidades y está último en la Zona B luego de su empate 1-1 con San Lorenzo.

En su debut en el banco del Diablo, Gustavo Quinteros pondría en cancha al ex Patronato Gabriel Ávalos en un encuentro sin presencias entrerrianas de arranque.

-Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

DT: Gustavo Costas.



Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.

18: River Plate - Deportivo Riestra (Zona B)

El siguiente partido de la jornada será en el estadio Monumental, donde River Plate recibirá a Deportivo Riestra en el marco de la Zona B. Pablo Echavarría será el árbitro, acompañado por Lucas Novelli en el VAR. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de ESPN premium.

El Millonario fue eliminado en la Copa Libertadores durante la semana y viene de perder ante Atlético Tucumán por 2-0. Pese a eso, se ubica como escolta del grupo con 18 puntos. Justamente enfrentará al líder, ya que el Malevo llega con 19 unidades y ocupa la primera posición luego de su último triunfo ante Gimnasia por 1-0.

A falta de las correspondientes confirmaciones, se darían las titularidades de Milton Casco en el local e Ignacio Arce en el visitante, con lo que habría presencia entrerriana en ambos equipos. Además estaría en cancha el ex Patronato Jonathan Herrera con la camiseta del visitante.

-Probables formaciones:

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.



Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.

19.30: Independiente Rivadavia - Huracán (Zona A)

A partir de las 19.30 se jugará el único encuentro del día por la Zona A: en el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia recibirá a Huracán. El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Jorge Baliño. La transmisión será de TNT Sports.

La Lepra viene de empatar 2-2 con Unión de Santa Fe, con lo que suma nueve unidades y está en la 13ª posición de su grupo. El Globo, por su parte, perdió con Racing por 2-0 y marcha en la undécima posición con 12 unidades, cerca de los puestos de clasificación a la próxima fase.

En el Globo sería titular el federalense Fabio Pereyra, confirmando la única presencia entrerriana desde el arranque.

-Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce.

DT: Alfredo Berti.



Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira.

DT: Frank Kudelka.

20.15: Instituto - Lanús (Zona B)

El último partido de la jornada comenzará a las 20.15 en el estadio Monumental de Lata Córdoba y enfrentará a Instituto con Lanús. Será en el marco de la Zona B y contará con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión del partido será de ESPN premium.

La Gloria viene de empatar 1-1 con Godoy Cruz y se ubica en la 13ª posición del grupo con 10 unidades. El Granate, que viene de clasificar a semifinales de Copa Sudamericana, está quinto con 16 unidades luego de su última victoria ante Platense por 2-1.

De no mediar nada extraño, en el visitante sería titular el concordiense Walter Bou; mientras que el local contaría con los ex Patronato Leonel Mosevich y Jonás Acevedo.

-Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Nicolás Cordero.

DT: Daniel Oldrá.



Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.

Fuentes: TyC Sports, Cadena 3 y El Sol.