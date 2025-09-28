Patronato recibe a Almagro con el objetivo de terminar arriba

En la primera rueda, el duelo entre Patronato y Almagro fue para el Tricolor por 2-1.

Este domingo se producirá el penúltimo partido de Patronato en el torneo de la Primera Nacional. En el marco de la Zona A, recibirá a Almagro en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a partir de las 15.30 (originalmente el partido estaba previsto para las 16, pero se adelantó).

El juez del encuentro será Maximiliano Macheroni, al que acompañarán los asistentes Marcelo Bistocco y Juan Viglietti. El cuarto árbitro de este partido será Leandro Villanueva.

Patronato llega a este partido en la sexta posición con 47 puntos luego de su reciente empate con San Miguel por 0-0. El Negro tiene una ventaja respecto a algunos de sus rivales en el grupo, ya que juega con sus resultados definidos.

De ganar, el equipo paranaense se asegurará subir al menos dos posiciones, debido a que Gimnasia y Tiro de Salta y Tristán Suárez ya jugaron y tienen 48 y 49 unidades (al Patrón, un triunfo lo deja con 50 puntos).

Con esa chance en la mano, el equipo paranaense saldría a la cancha con los posibles retornos a la titularidad de Valentín Pereyra e Ian Escobar. De ocurrir esto, Escobar ocuparía el lugar de Fernando Moreyra, pasando Gonzalo Asís a jugar en el lateral derecho; mientras que Pereyra tomaría el lugar de Julián Marcioni, aunque este último cambio es el que está más en duda.

Si se produjeran las dos variantes, el equipo saltaría a la cancha con: Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Federico Castro y Alan Bonansea.

Los demás convocados son: Juan Mazza, Facundo Díaz, Fernando Moreyra, Julián Navas, Marcos Enrique, Matías Pardo, Augusto Picco, Joaquín Barolín y Julián Marcioni.

El rival

Almagro llega a este partido comprometido con la tabla del descenso. En su última presentación perdió como local ante Ferro por 1-0 y quedó en la 16ª posición con 34 unidades, apenas dos más que Alvarado y tres más que Arsenal, actualmente en zona de descenso.

El entrenador Andrés Montenegro dispondrá en el campo de juego de lo mejor que tiene a disposición. Es así que saltaría al campo de juego con Emiliano González; Martín García, Julián Vitale, Ulises Yegros, Marcos Pinto; Tomás Castro Ponce, Luis Jerez Silva; Ángel González, Lucas Baldunciel, Carlo Lattanzio; Axel Rodríguez.

Quienes esperarán su oportunidad en el banco de los suplentes son: Christian Limousin, Ariel Chaves, Renzo Conechny, Patricio Cucchi, Nazareno Diosquez, Tiziano Dornell, Lauro Gamba, Maximiliano Luayza y Ramiro Ríos.