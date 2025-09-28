Talleres rompió la racha y le ganó a Sarmiento

Este sábado la actividad por el Torneo Clausura de la Liga Profesional concluyó con el partido en Córdoba entre Talleres y Sarmiento de Junín. El duelo por la décima fecha dentro de la Zona B contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado por Ariel Penel en el VAR.

El equipo de Carlos Tévez tuvo la primera chance clara del juego luego de un enganche de izquierda al centro de Valentín Depietri que concluyó con un remate bajo de larga distancia. El disparo del atacante se fue pegado al poste izquierdo del arco defendido por Lucas Acosta.

En su respuesta, el Verde tuvo el gol en un tiro libre ejecutado en forma de centro que Guido Herrera falló al querer controlar. En el rebote, Iván Morales remató muy por encima del travesaño, desaprovechando una gran oportunidad.

En la segunda parte, Talleres tuvo la primera con un balón largo jugado al área hacia la posición de Gabriel Báez. El central se barrió para ejecutar el centro desde dentro del área y consiguió conectar con Federico Girotti, que se barrió para la definición que dio en el travesaño. En el rebote, Depietri intentó con un remate bajo contra el costado izquierdo, pero Acosta contuvo el disparo sin dar rebote.

Talleres siguió buscando y otra vez tuvo el gol en los pies de Depietri. Esta vez el enganche de izquierda al centro del atacante acabó con un remate pegado al poste izquierdo a media altura. Otra vez pasó cerca.

Depietri parecía ser la llave del gol, pero nuevamente desperdició su chance cuando se escapó por el costado izquierdo y al quedar mano a mano, definió al cuerpo de Acosta, que consiguió rechazar con la pierna. El público comenzaba a impacientarse con el atacante.

Talleres siguió buscando y esta vez fue Federico Girotti quien se escapó por el costado derecho en un contragolpe. La cesión al medio del atacante llegó a la posición de Depietri, que no tuvo la chance de definir de primera, así que intentó enganchando hacia la derecha dentro del área chica, pero cuando buscó el remate, la defensa de Talleres logró contener el disparo.

Pero el gol llegó y la llave terminó siendo Nahuel Bustos. Fue de carambola, luego de un pelotazo largo de Mateo Cáceres que Bustos falló al controlar. En el rebote del jugador de Talleres, Juan Insaurralde acabó impulsando el balón contra su arquero, a quien le rebotó la pelota. Del rebote en Acosta, la pelota volvió a rebotar en Bustos, pero esta vez con destino hacia el arco, ya sin oposición. Así fue el gol de Talleres, que lo ganó a los 43 minutos.

Con la victoria, la T se alejó del fondo: tiene 10 puntos y se ubica undécimo; mientras que Sarmiento quedó octavo con 12 unidades -tiene pendiente el segundo tiempo de su duelo ante Central en Junín.

En la próxima fecha, el equipo cordobés deberá recibir a Belgrano en el clásico cordobés el próximo domingo a las 16.45; mientras que el Verde será local de Gimnasia, el sábado 4, desde las 14.30.

-SÍNTESIS-

Talleres 1-0 Sarmiento.



Gol:

43’ST: Nahuel Bustos.



Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Rick; Rubén Botta, Federico Girotti y Valentín Depietri.

DT: Carlos Tévez.



Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez; Julián Contrera, Carlos Villalba, Manuel García, Gastón González; Iván Morales.

DT: Facundo Sava.



Cambios:

30’PT: ingresó Yair Arismendi por Gastón González (SAR).

20’ST: ingresó Juan Portilla por Matías Galarza (TAL).

20’ST: ingresó Nahuel Bustos por Rubén Botta (TAL).

20’ST: ingresó Mateo Cáceres por Ulises Ortegoza (TAL).

27’ST: ingresó Santiago Rodríguez por Carlos Villalba (SAR).

27’ST: ingresó Leandro Suhr por Julián Contrera (SAR).

35’ST: ingresó Luis Angulo por Rick (TAL).

37’ST: ingresó Jeremías Vallejos por Alex Vigo (SAR).

37’ST: ingresó Tomás Guiacobini por Elián Giménez (SAR).

45’ST: ingresó Joaquín Mosqueira por Federico Girotti (TAL).



Amonestados:

44’PT: Joel Godoy (SAR).

4’ST: Federico Girotti (TAL).

11’ST: Carlos Villalba (SAR).

28’ST: Valentín Depietri (TAL).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Ariel Penel.



Estadio: Mario Kempes.

Video: Liga Profesional.