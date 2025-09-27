Dos goles de Osorio le dieron la victoria a Defensa ante Boca

El Torneo Clausura de la Liga Profesional enfrentó a Defensa y Justicia con Boca Juniors en el estadio Norberto Tomaghello. El árbitro del encuentro por la décima fecha de la Zona A fue Jorge Baliño, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio.

Con el triunfo, el Halcón llegó a 15 puntos y se ubica en la tercera posición de la Zona A; mientras que el Xeneize quedó relegado al sexto puesto con 14 unidades. En la próxima fecha, los de Mariano Soso visitarán a Tigre el viernes 3 de octubre, desde las 19; mientras que Boca será local de Newell’s, el domingo 5, desde las 19.

-SÍNTESIS-

Defensa y Justicia 2-1 Boca Juniors.



Goles:

39’ST: Abiel Osorio -penal- (DYJ).

43’ST: Leandro Paredes -penal- (BOC).

49’ST: Abiel Osorio (DYJ).



Formaciones:

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Lucas González, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Gutiérrez; Juan Miritello.

DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

DT: Miguel Russo (Claudio Úbeda).



Cambios:

18’ST: ingresó Kevin Zenón por Brian Aguirre (BOC).

18’ST: ingresó Lenny Lobato por Juan Gutiérrez (DYJ).

25’ST: ingresó Benjamín Schamine por Lucas González (DYJ).

28’ST: ingresó Williams Alarcón por Alan Velasco (BOC).

28’ST: ingresó Miguel Merentiel por Ander Herrera (BOC).

40’ST: ingresó Lucas Janson por Rodrigo Battaglia (BOC).

51’ST: ingresó Lucas Souto por Juan Miritello (DYJ).

51’ST: ingresó Emanuel Aguilera por Ezequiel Cannavo (DYJ).



Amonestados:

26’PT: Lucas Ferreira (DYJ).

38’PT: Lautaro Di Lollo (BOC).

40’PT: Kevin Gutiérrez (DYJ).

46’ST: Juan Miritello (DYJ).



Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Salomé Di Iorio.



Estadio: Norberto Tomaghello.