"Venimos de muy lejos" se presenta en La Vieja Usina

El Grupo de Teatro Catalinas Sur se presenta esta noche a las 20.30, en La Vieja Usina, en Gregoria Matorras 861 de Paraná, con su espectáculo "Venimos de muy lejos". La función es organizada por diversas organizaciones artísticas locales que impulsaron esta iniciativa con el objetivo de acercar al público paranaense una propuesta que recupera historias comunitarias y pone en escena la identidad de los pueblos a través del teatro, la música y la murga.

Catalinas Sur nació hace más de cuatro décadas en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, a partir de un movimiento vecinal que encontró en el teatro comunitario una manera de narrar su propia vida cotidiana. Desde entonces, su trayectoria fue reconocida a nivel nacional por el carácter colectivo de sus producciones, en las que vecinos y vecinas se convierten en parte de historias que hablan de luchas, migraciones, memoria popular y raíces culturales.

La llegada de esta obra se da en el marco de una articulación entre agrupaciones teatrales y culturales de la ciudad, entre ellas la Biblioteca Caminantes, Radio Comunitaria Barriletes, Teatro del Bardo, La Rueda Teatro, La Salita de Perón y Casa Boulevard, junto a espacios vinculados al movimiento de Cultura Viva Comunitaria.

Las entradas podrán conseguirse en puerta a un valor de $20.000.