Suman un servicio gratuito para trasladar obra literaria desde la provincia hacia la Ciudad Autónoma de Buenos

El proyecto Punto ER es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Dirección de Industrias Culturales y Creativas y la Representación del Gobierno de Entre Ríos en CABA. El objetivo es fortalecer la circulación, visibilidad y difusión de las producciones literarias entrerrianas
A través de este programa, se facilita el traslado gratuito de producciones literarias desde distintos puntos de la provincia hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando un servicio cultural colaborativo y gratuito que conecta territorios y amplía las posibilidades de encuentro entre autores, editoriales y lectores.
La iniciativa Punto ER (Circulando cultura, conectando territorios) se propone consolidar un puente permanente entre la provincia de Entre Ríos y la capital del país:
– Punto en Paraná: Secretaría de Cultura – Carlos Gardel 42, Paraná, Entre Ríos.
– Punto en Buenos Aires: Casa de Entre Ríos – Suipacha 844, CABA.
La iniciativa está dirigida a editoriales entrerrianas, librerías locales, escritores y escritoras, Organizaciones culturales y ONGs que deseen proyectar sus obras en nuevos territorios.
Quienes deseen ser parte de esta iniciativa, deberán completar el siguiente formulario de inscripción en el que se detallan las bases y condiciones del programa. Link acá.
Consultas, coordinación y contactos:
industriasculturales@entrerios.gov.ar
beneficiosentrerrianos@gmail.com