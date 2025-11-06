Básquet: Tomás de Rocamora perdió en su estreno en la Liga Argentina

Tomás de Rocamora perdió en su estreno en la temporada 2025 de la Liga Argentina de Básquet.

En Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora cayó por 82 a 76 frente a Deportivo Viedma, en suplementario, en el marco de su estreno en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. tras empatar en 72 tantos, el equipo del sur argentino cerró mejor la historia y ganó en La Histórica. El interno Franco Maeso fue la figura del juego con un doble doble de 14 puntos y 10 rebotes mientras que en el ganador el mejor fue Nicolás Paletta con 17 unidades, ocho tableros y cuatro asistencias.

Lo bueno para el equipo uruguayense es que mostró entereza para ir de menos a más porque el Depo le sacó 10 puntos en el primer cuarto (14-24) y haciendo mucho mejor las cosas quedó abajo solo por cinco al cierre de la primera parte (33-38). Cáceres fue el mejor de la visita y Maeso ya se mostró como el mejor del local.

Tras el reinicio, el equipo de Guillermo Bogliacino volvió a tomar las riendas y se alejó por 11 (33-44). Luego del tiempo muerto Rocamora mostró otra cara, con Cavallín y Carnovale como abanderados para seguir achicando la renta (53-56).

En el último cuarto pareció que Viedma se lo llevaba al juego, con un Paletta intratable, aunque Tomás de Rocamora exhibió su mejor cara y forzó una igualdad agónica cuando restaba menos de un segundo con dos libres de Maeso (72-72).

El propio Maeso adelantó a Rocamora en el inicio del tiempo extra pero dos apariciones de Marcano y otras dos de Paletta fueron determinantes. El Rojo se cargó de nervios, perdió gol y el tiempo terminó por hacer el resto.