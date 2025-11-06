TC 2000: el crespense Emiliano Stang viaja confiado a Uruguay

Este fin de semana el TC 2000 corre en Uruguay, luego de 15 años de su última presentación en Punta del Este. Esta vez, el escenario será el autódromo de Mercedes a muy pocos kilómetros del límite con Entre Ríos. El crespense Emiliano Stang, con Toyota, viaja confiado para seguir sumando puntos importantes y recortar distancia con su compañero de equipo y líder el torneo, Matías Rossi.

El entrerriano es el piloto más ganador del 2025 con tres triunfos: ganó en Oberá (fecha 1), en Buenos Aires (fecha 2) y en Concordia (fecha 4). Además, acumula otros tres podios: fue segundo en 9 de Julio (fecha 5), en General Roca (fecha 6) y en la 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires (fecha 8).

En El Zonda Eduardo Copello de San Juan finalizó 12º cuando estaba para más y así lo analizó: “Fue hermoso correr en El Zonda. En la previa le tuve mucho respeto al tener tan cerca el muro y la montaña, pero con el pasar de los entrenamientos fui agarrando confianza. Al ser mi primera vez en este imponente circuito realmente me encantó”.

Sobre el resultado, el entrerriano dijo: “No logré cerrar un buen domingo perdiendo la oportunidad de sumar buenos puntos, pero mis principales rivales en el torneo tampoco sumaron. Quedan tres fechas que serán importantes y en donde no puedo fallar en ninguna porque me dejaría fuera de campeonato. Por eso en Uruguay será clave estar firme para descontar y mantenerme con chances al título”.

Con respecto al Autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes, (Soriano, Uruguay), el piloto del Toyota Corolla Cross expresó: “Es una pista desconocida para mí. En las últimas semanas estuve viendo cámaras a bordo para tener las primeras referencias y llegar bien preparado al fin de semana de carrera”.