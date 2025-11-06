Proyecto Erarte presenta "Tres heridas", una experiencia poético-musical en Paraná

Este sábado 8 de noviembre, a las 21, el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902, será escenario de "Tres heridas", un espectáculo que entrelaza música y poesía bajo la dirección artística del Proyecto Erarte. La propuesta reunirá a grandes artistas, entre ellos a Sergio Paira en voz, Bernardo Viloria en arpa y Eduardo Bavorovsky en guitarra y voz.

El evento busca ofrecer una experiencia íntima donde la palabra y el sonido se encuentran para recorrer los grandes heridas de la existencia: la vida, el amor y la muerte.

La estructura del espectáculo se apoya en una secuencia de poemas de distintos autores, interpretados y musicalizados por los artistas.

Las entradas pueden conseguirse de manera anticipada por WhatsApp al 343 4808780 o en Eventbrite. También estarán disponibles el mismo día del evento en la puerta del espacio.