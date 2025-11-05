Independiente Rivadavia ganó por penales una final electrizante y es el campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina este miércoles, luego de derrotar a Argentinos Juniors por penales en una electrizante definición disputada en el estadio de Instituto de Córdoba. El equipo cuyano se impuso por 5 a 3 desde los 12 pasos, luego de empatar 2 a 2 un partido que tuvo goles, expulsados y un final caliente.

El elenco mendocino contó con la presencia del entrerriano Nicolás Retamar, delantero con pasado en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Atlético Paraná. El exFerro Carril Oeste ingresó en el segundo tiempo y aportó su movilidad para la consagración del cuadro Azul.

Gonzalo Marinelli fue el héroe de la noche tapando el remate de Tomás Molina en la tanda por duplicado, luego de que la pena máxima se repitió por adelantamiento del arquero. Sebastián Villa marcó el penal decisivo frente a Chiquito Romero para sentenciar el título y el boleto a la Copa Libertadores para el cuadro de Mendoza.

El ganador se puso en ventaja por los tantos de Álex Arce y Matías Fernández, pero las expulsiones de Franco Amarfil y Alejo Osella, una en cada tiempo, lo fueron replegando en la cancha hasta que el Bicho llegó a la paridad final a través de Alan Lescano (había puesto el empate transitorio) y Erik Godoy. Para colmo, el elenco de Cuyo debió prescindir en los penales de Ezequiel Centurión, quien había sido clave en semifinales y ahora se retiró lesionado en los últimos minutos.

Independiente Rivadavia se suma a Platense y Rosario Central como los equipos argentinos clasificados a la próxima Libertadores, certamen que disputará por primera vez en su historia. Quedan definir los boletos para el campeón del Torneo Clausura, sumado al segundo y tercero de la Tabla Anual. Cabe aclarar que los dos primeros irán a fase de grupos de manera directa, mientras que el tercero de la tabla acumulada deberá pasar por la Fase 2 y 3 del Repechaje.