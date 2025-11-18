Falleció la beba de nueve mese que cayó de una moto con su familia en el tramo no habilitado de la ruta 18

Una tragedia vial se consumó en horas de la mañana de este martes, cuando se informó el fallecimiento de la beba de nueve meses que sufrió lesiones graves al caer de la moto en la que iban cuatro ocupantes de una familia, en un tramo no habilitado de la ruta nacional 18.

Tal como informó ANÁLISIS, el grave siniestro vial ocurrió este lunes por la tarde en el kilómetro 207 de la Autovía Nacional Nº 18, en un tramo que aún no está habilitado al tránsito. Alrededor de las 16.40, una motocicleta Guerrero Trip gris cayó junto a todos sus ocupantes.

Al llegar al lugar, la Policía encontró únicamente al conductor, un hombre de 47 años domiciliado en San Salvador, quien fue trasladado en ambulancia al hospital local. Minutos antes, otras tres personas que viajaban con él —su hija mayor de edad, una menor y una bebé de apenas 9 meses— habían sido trasladadas en un vehículo particular al Hospital San Miguel.

Desde la Jefatura Departamental San Salvador, la situación más delicada es la de la beba, que sufrió un traumatismo grave de cráneo y debió ser derivada de urgencia al Hospital Masvernat de Concordia. El resto de los integrantes de la familia están siendo evaluados por las lesiones sufridas.

En horas de la mañana de este martes se recibió la lamentable noticia del fallecimiento de la beba. El fiscal en turno dispuso la autopsia correspondiente.