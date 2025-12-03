Colectivos en Paraná: no hubo acuerdo entre UTA y San José y tomarán choferes sin antigüedad

Hugo Ruiz, gerente General de San José, una de las nuevas empresas que se harán cargo del servicio de colectivos en Paraná, aseguró que “el servicio va a estar en la calle” a partir del domingo 7 de diciembre.

“Estamos en el proceso de tomar 100 trabajadores; necesitaríamos 130 o 140 y los vamos a tomar con cero antigüedad”, advirtió, según consignó Radio Plaza.

Las declaraciones se dieron luego de la audiencia que mantuvo la empresa con autoridades de la Unión Tranviarios Automotor -UTA- en la Secretaría de Trabajo, con quienes no hubo un acuerdo.

La pretensión del gremio es la absorción de toda la planta de choferes que hoy trabaja en Buses Paraná. “Este pliego no prevé absorber la gente de la empresa que hoy presta el servicio”, aseveró Ruiz.

“Estamos con un contrato firmado que especifica cómo y qué día tenemos que empezar a trabajar, que es a partir del domingo 7. Vamos a estar listos y vamos a salir; estamos recibiendo los currículums e invitamos a que los presenten para analizarlos porque la mano de obra calificada es necesaria“, agregó.