Francella sufrió un accidente en España y terminó con varias lesiones

El actor contó cómo fue el choque que protagonizó antes de comenzar a rodar su nueva película.

Guillermo Francella contó en primera persona cómo fue el fuerte choque que vivió en Fuerteventura, España, a solo 24 horas de comenzar el rodaje de Playa de Lobos, su nueva película.

El actor relató el episodio durante su participación en El Hormiguero, donde estuvo invitado para promocionar el film que coprotagoniza con Javier Veiga y que se estrenará esta semana.

En la charla con el conductor del ciclo, Francella detalló paso a paso lo ocurrido aquella noche, un incidente que pudo haber sido grave, pero que, por fortuna, no pasó de un gran susto y algunos golpes para él y sus acompañantes.

El choque ocurrió después de una cena en la que habían participado su hermano, una productora llamada Florencia y la hija de ella. Fiel a su estilo irónico, Francella se tomó un momento para bromear sobre la inmensa cantidad de rotondas de Fuerteventura, donde se filmó la película.

“¿Qué hay detrás de esas rotondas? No podés creer que haya una tras otra. Salís de una y aparece otra, y otra… ¿hasta cuándo? Nunca terminan”, dijo, sorprendido. También mencionó que varias de ellas no tienen iluminación, detalle que podría haber contribuido al accidente.

Según relató, todo sucedió cuando se perdieron usando Waze y tuvieron que retomar una rotonda. “Cuando entramos nuevamente, miro y veo que viene un auto con las luces encendidas. Le digo: ‘¡Florencia!’, y ¡pum! choque”.

El impacto activó los airbags y provocó lesiones leves. “Me lastimé bastante. Mi hermano también, se golpeó la cabeza contra la de la hija de Florencia”, contó.

Aunque todos salieron doloridos, no hubo heridos de gravedad. “Fue un susto enorme… Bajamos y, por suerte, estábamos bien, solo con algunos golpes”, aseguró. Con humor, añadió: “Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque al día siguiente tenía que filmar”.

Para cerrar, Francella reveló que la asistencia llegó casi de inmediato: una ambulancia pasaba justo por el lugar. “Parecía preparado, porque apareció enseguida. Fue tan rápido que parecía un ensayo”, bromeó.

Fuente: Noticias Argentinas.