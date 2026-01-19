El Centro Cultural Juan L. Ortiz abrió convocatorias para talleres y uso de salas de ensayo

El Centro Cultural Juan L. Ortiz abrió dos convocatorias destinadas a talleristas, artistas, docentes, gestores culturales y grupos escénicos de la ciudad que quieran desarrollarse de manera presencial durante los próximos meses en su sede de bulevar Racedo 250, con el objetivo de fortalecer la producción cultural local, ampliar el acceso a la formación artística y acompañar los procesos creativos de la comunidad a través de la Convocatoria de Talleres culturales en el Aula Taller y la Convocatoria de Cesión de salas para ensayo, ambas orientadas a propuestas de carácter comunitario.

La Convocatoria de Talleres culturales en el Aula Taller está dirigida a personas vinculadas al ámbito artístico y educativo que deseen dictar talleres presenciales en el espacio del Centro Cultural Juan L. Ortiz, con propuestas que podrán abarcar disciplinas como artes visuales, música, danza, teatro, literatura, audiovisual, oficios y otras prácticas culturales. Según se informó, los talleres deberán tener una duración cuatrimestral, desarrollarse de forma presencial y contar con encuentros de hasta dos horas. El Aula Taller será provista por la institución sin canon ni alquiler y los cupos serán limitados.

Desde la organización se indicó que el objetivo principal de esta convocatoria es consolidar una oferta formativa amplia que permita el intercambio de saberes, el desarrollo de nuevas prácticas artísticas y la generación de espacios de aprendizaje con otros. La programación resultante buscará integrar diferentes lenguajes y trayectorias que contemplen tanto la formación inicial como el perfeccionamiento de talleristas y participantes.

En paralelo, el Centro Cultural Juan L. Ortiz abrió la Convocatoria de Cesión de salas para ensayo, destinada a elencos independientes, grupos, compañías, bandas y proyectos escénicos que se encuentren en proceso de creación. En este caso, se recibirán propuestas vinculadas al teatro, la música, las artes escénicas, la performance y proyectos interdisciplinarios, con el propósito de brindar un espacio adecuado para el desarrollo de ensayos y etapas de investigación artística. Los proyectos seleccionados contarán con un ensayo semanal en el Aula Taller, con encuentros de hasta dos horas y horarios a coordinar según disponibilidad, en un régimen de cesión gratuita del espacio.

En ambos casos, las personas y grupos interesados deberán presentar una propuesta detallada del proyecto, antecedentes de quienes lo integran y material complementario que permita una evaluación adecuada de cada iniciativa. Como instancia previa, quienes lo deseen podrán acercarse al Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250, para recorrer las instalaciones y conocer las características del Aula Taller en el horario matutino. Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a la dirección programacionjuanlortiz@gmail.com

Bases Convocatoria de sesión de sala de ensayos en este enlace.

Bases Convocatoria talleres culturales acá.