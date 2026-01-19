La película “Belén” abrió el ciclo Cine Bajo las Estrellas

En el anfiteatro Héctor Santángelo se inició una nueva temporada del tradicional ciclo de verano. La iniciativa, de acceso y gratuito, es realizada por la Municipalidad de Paraná y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y convocó a un numeroso público.

La actividad se dio en el marco de la agenda ¡Hola Paraná!, Verano en la Ciudad, organizada por la Municipalidad de Paraná. La proyección de este domingo incluyó el cortometraje entrerriano Usuario desconocido (de Leandro Gómez) y Belén, una película dirigida por Dolores Fonzi y estrenada en 2025, basada en un caso real ocurrido en Tucumán en 2014”. El film es una de las 15 películas para representar a Argentina en los Óscar.

La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, destacó la convocatoria e invitó a la comunidad seguir participando en las propuestas de la agenda para este verano 2026. “Hay muchas actividades, humor frente al río, festivales populares y recorrido. También actividades en los barrios, lo que es fundamental para dar visibilidad a nuestros artistas locales”, dijo.

Un lugar único para disfrutar el cine nacional

Viviana Bolea, vecina de la ciudad, expresó su entusiasmo: “Me parece fantástico que se hagan estos eventos. El lugar es precioso y la película nos da la oportunidad de conocer más. Es bárbaro que todos tengan acceso a estas actividades, no solo en cine, sino también en música y otros eventos”.

Adalberto Ramón, también compartió su opinión: “Me parece fantástico. En estos tiempos, el aspecto económico es importante para muchas familias que no pueden permitirse salir. Estoy contento con las iniciativas que se están llevando a cabo en la ciudad, como las visitas guiadas y el balneario municipal”.