Damián Lemes ganó el Pre Cosquín 2026 en Canción Inédita y protagonizará la quinta noche del festival

El artista de Gualeguaychú Damián Lemes fue consagrado ganador en la categoría Canción Inédita con su obra La Yuyera, tras la deliberación del jurado. El resultado se conoció en la madrugada de este lunes, luego de las presentaciones correspondientes a la jornada del domingo en la Plaza Próspero Molina.

La Yuyera es un chamamé de autoría propia inspirado en una historia real del barrio La Cuchilla, vinculada a una vecina reconocida por su conocimiento de hierbas medicinales y su rol solidario dentro de la comunidad. A partir de ese relato cercano y cotidiano, la canción recupera saberes populares y memoria barrial, y los transforma en una obra que enlaza identidad local y tradición folklórica, acompañando el recorrido artístico de Lemes hasta su consagración en esta instancia nacional.

Tras recibir el reconocimiento del jurado, Lemes destacó el valor de poder contar una historia local en uno de los escenarios más importantes del folklore argentino. Al referirse a la obra, explicó: “La Yuyera es un homenaje a Doña Geroma. ¿A quién no le ha gustado alguna vez charlar con ella? Yo la conocí de muy chico. Doña Geroma existió, es una vecina de nuestro lugar, de nuestro pago chico, y hoy parece que interesó a los oídos de todo el país: una historia simple de una vecina que logra ser universal con este chamamé”.

Lemes formó parte de la delegación de Gualeguaychú que participó en la final del certamen, luego de atravesar un extenso proceso de selección de alcance federal. El Pre Cosquín 2026 contó con la participación de artistas de todo el país, a través de 56 sedes distribuidas desde el norte argentino hasta la Patagonia. Durante más de 70 días de selectivos, desarrollados entre septiembre y diciembre de 2025, participaron más de 30.000 artistas, de los cuales cerca de 4.000 llegaron a la Plaza Próspero Molina para competir en las rondas finales realizadas entre el 13 y el 18 de enero.

Como parte de la programación del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, Damián Lemes se presentará en la quinta noche, el miércoles 28 de enero, en el escenario de la Plaza Próspero Molina, donde compartirá su propuesta artística tras la consagración obtenida en el Pre Cosquín.

Como novedad de esta edición, los artistas ganadores participaron de la gala de consagrados, con entrada libre y gratuita, donde cada premiado ofreció un espectáculo completo frente al público, en la antesala del inicio del festival mayor. En ese mismo marco se concretó la inauguración de La Próspero, la nueva terraza gastronómica que se suma como una de las principales obras del Cosquín 2026.

Durante todo el desarrollo del certamen, la delegación local estuvo acompañada por el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y por el delegado de la sede Gualeguaychú del Pre Cosquín, Walter Mendoza.

La consagración de Damián Lemes representa un logro de gran relevancia para la cultura de Gualeguaychú y para los artistas de la ciudad que apuestan a la creación y producción de obras propias. El reconocimiento proyecta el talento local en uno de los escenarios más importantes del folklore argentino y constituye un motivo de orgullo para toda la comunidad entrerriana.