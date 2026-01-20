San José de Feliciano invita a vivir su carnaval 2026

Este sábado será la primera noche de Carnaval en San José de Feliciano.

San José de Feliciano se prepara una vez más para vivir noches llenas de brillo, magia y alegría. El Carnaval Felicianero no es solo una fiesta: es una tradición profundamente arraigada en el corazón de su gente, que lo vive a flor de piel y se compenetra en cada actuación de las comparsas con un firme compromiso de enaltecer cada pasaje.

La ciudad se encuentra en el norte entrerriano, a 90 km de La Paz, 35 km de Sauce (Corrientes), 85 km de Chajarí y 80 km de Federal, lo que la convierte en un punto de encuentro ideal para visitantes de toda la región.

Fechas de celebración

El Corsódromo Oficial del Predio Multieventos abrirá sus puertas para cinco noches inolvidables:

-Sábado 24 de enero

-Sábado 31 de enero

-Sábado 7 de febrero

-Sábado 14 de febrero

-Domingo 15 de febrero

Cada jornada será una cita imperdible con la música, el color y la pasión.

Comparsas protagonistas

-Irupé: última campeona y orgullosa portadora de la Reina del Carnaval.

-Marabú: con más de 50 años de historia, símbolo de tradición y continuidad.

-Ivoti Porá: otra comparsa histórica que emociona con su despliegue artístico y narrativo.

Cada comparsa, a través de sus bailarines, vestuarios y coreografías, cuenta una historia diferente, transformando el corsódromo en un escenario de fantasía.

El Corsódromo Oficial

Inaugurado en 2025 en el Predio Multieventos, el corsódromo se ha consolidado como epicentro de la fiesta. Este 2026 contará con: 3 cantinas oficiales (una por comparsa) para brindar un mejor servicio gastronómico. Nuevos sanitarios y locales de ventas para comodidad de los vecinos. Espacios laterales de 50 metros destinados a la colocación de sillas, ofreciendo mayor confort al público.

Competencias y rubros destacados

Las comparsas se enfrentan en competencias por Reinado y distintos rubros:

-Comisión de frente

-Maestro de ceremonia

-Porta banderas

-Batería

-Figura femenina, entre otros subrubros que enriquecen la fiesta

El ritmo de las baterías y la creatividad de cada agrupación han logrado captar la atención de toda la región, posicionando al Carnaval Felicianero como una de las celebraciones más convocantes del litoral.

Una fiesta para toda la familia

El Carnaval se distingue no solo por la convocatoria, sino por la pasión de su gente. Familias enteras participan con espuma, risas y alegría, convirtiendo cada noche en un verdadero encuentro comunitario. Es una fiesta inclusiva, donde niños, jóvenes y adultos se integran en un mismo espíritu festivo.

San José de Feliciano abre sus puertas para recibir a toda la región y al país en su Carnaval 2026. Vení a vivir noches de música, color y tradición, donde cada comparsa transforma el corsódromo en un espectáculo inolvidable. Carnaval Felicianero 2026: tradición que se renueva, alegría que se comparte.