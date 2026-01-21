Gurí de Río llega al Parque Gazzano con teatro para infancias

Este miércoles 21 de enero a las 19, en el Parque Gazzano, se realizará una nueva jornada de Gurí de Río, propuesta cultural de la Municipalidad de Paraná destinada a infancias y adolescencias. La actividad es de acceso libre y contará con la participación del grupo teatral Emburbujada.

El ciclo propone espacios de encuentro a cielo abierto donde el juego, el teatro y la imaginación son protagonistas. Cada función invita a las familias a compartir una experiencia artística cercana, con relatos y personajes que dialogan con el universo de niñas y niños.

En esta oportunidad, la actividad se desarrolla en el renovado Parque Gazzano, uno de los puntos verdes recuperados por la ciudad, que hoy ofrece mejores condiciones para el disfrute comunitario, con áreas acondicionadas para el descanso, el esparcimiento y las propuestas culturales al aire libre.

Gurí de Río continúa su recorrido por distintos puntos con el objetivo de acercar el arte a cada rincón de Paraná y fortalecer el acceso a la cultura como derecho. Luego de esta fecha, el ciclo seguirá en la Plaza Apolinario Osinalde el miércoles 28 de enero.