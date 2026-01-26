El gobierno incluirá en el temario de extraordinarias la baja a la edad de imputabilidad

La quietud que caracterizó los primeros días de enero en Casa Rosada se vio quebrada esta mañana a raíz de la convocatoria a una nueva reunión de mesa política que se dio cita por dos horas. A plantel completo, los elegidos por el presidente Javier Milei para desplegar la estrategia legislativa discutieron en detalle el temario y sumaron el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, que aspira a reducir a 14 años la edad de imputabilidad, que intentarán aprobar durante el período de sesiones extraordinarinas en el Congreso Nacional.

El lunes próximo, 2 de febrero, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar centralmente la Reforma Laboral, una de las obsesiones del mandatario, pero también otros temas pendientes. Pese a haber anticipado un temario con la oficialización de la prórroga legislativa, los alfiles negociadores avanzaron en la incorporación del proyecto que reducirá la edad de imputabilidad.

A través de su cuenta de X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó el anuncio: "Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin".

Importantes fuentes asistentes en el intercambio anticiparon a Infobae no descartaban la sumatoria de nuevos proyectos para abultar el temario que hasta entonces incluye Reforma Laboral, Ley de Glaciares, Acuerdo Mercosur - Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

“Repasamos la reforma laboral y definiemos la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias. Además, es probable que se amplíe el temario de las mismas porque hay más”, sintetizó un funcionario a este medio.

Como contó este medio, la idea de reducir la edad de imputabilidad sobrevolaba en el Ejecutivo que este lunes resolvió incorporar el proyecto que reducirá a 14 años la edad de imputabilidad al temario para ser tratado en extraordinarias. Los desginados para la tarea trabajaron sobre el articulado ya presentado, pero implementaron algunos cambios.

Inicialmente, la normativa que obtuvo dictámen en Diputados en mayo de 2025, se trabajó en el Ministerio de Justicia, puntualmente en la Secretaría de Justicia a cargo de Sebastián Amerio, en coordinación con la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.

Asimismo, la Reforma del Código Penal, que contempla una reducción de 16 a 14 años para poder juzgar menores, se postergaría para marzo. En una primera instancia, en diciembre, la idea del mandatario era tratarla, pero con las miras puestas en concentrar esfuerzos para sancionar la Reforma Laboral, el Poder Ejecutivo pospuso su tratamiento para el año legislativo que iniciará a partiro del 1° de marzo.

En los últimos días, la complejidad del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, recuperó el debate y obligó a la administración libertario a retomar el tema.

Como contó este medio, hay algunas particularidades de la lista de temas a ser tratados en los próximos días que son sometidos a exhaustiva revisión. Luego de que el Parlamento Europeo remitiera el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Casa Rosada evalúan si tratarlo durante el mes de febrero.

De resolver avanzar con su tratamiento legislativo tal cual estaba previsto, ingresaría por la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía no fue enviado formalmente y hay un sector que se muestra partidario a posponer el debate dado que si se trata y aprueba, pero el Parlamento Europeo logra resistirlo, carecería de sentido el accionar del Congreso Nacional.

Esta mañana, el entendimiento forma parte central de la lista de pendientes de las espaldas negociadoras que se anoticiaron del accionar de los parlamentarios del Viejo Continente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en Davos.

Con un complejo cronograma de actividades, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien convoca formalmente los intercambios que se dan en sus despachos ubicados en la planta baja de Casa Rosada, debió anticipar la reunión prevista para la tarde de hoy. Lo cierto es que el ministro del Interior, Diego Santilli, fue el primero en abandonar el intercambio, pasadas las 10.30 con intenciones de viajar rumbo a la ciudad costera de Mar del Plata, destino que visitará el mandatario libertario esta tarde para recorrer la zona céntrica marplantese y participar de la Derecha Fest que se celebra este martes.

La menor de los Milei se ausentó de los últimos tres encuentros de la mesa reducida, pero para este lunes se presentó e incluso accedió a inmortalizar el intercambio con la primera foto. El primero en llegar esta mañana a Casa Rosada fue el jefe de Gabinete, antes de las 8, y fue secundado por Diego Santilli a las 8.45, quien se retiró media hora antes.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, desfiló por el Salón de los Bustos y minutos después hicieron lo propio el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quienes ingresaron juntos.

El último en llegar fue el ministro de Economía, Luis Caputo, que pese a no integrar formalmente la mesa, su presencia es clave a la hora de desentramar definiciones que requieren habilitación de fondos y la revisión de números de la gestión. Completaron la lista de asistentes el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que opera como nexo entra la Rosada y el Congreso.