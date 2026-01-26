Carlos Trullet y la final de Ben Hur ante Juventud Unida: “Si tenés un buen equipo, es difícil que te volteen”

Carlos Trullet volvió a la BH y lleva 12 triunfos en la misma cantidad de presentaciones en el TRFA.

Dos equipos que alguna vez jugaron en la Primera Nacional, se enfrentarán por la final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur: Juventud Unida de Gualeguaychú y Sportivo Ben Hur de Rafaela. Ida y vuelta para ver quién llega al partido único por un ascenso al Federal A.

Para los elencos que siguen adelante, quedan tres partidos para subir a la tercera categoría del fútbol argentino.

En ese contexto el elenco del sur entrerriano (local en el primer choque el próximo domingo desde las 21) tendrá enfrente a un equipo cuyo entrenador tiene una amplia trayectoria: Carlos Trullet.

Con varios ascensos en su espalda, el experimentado DT, volvió a dirigir a la BH. En el TRFA lleva 12 partidos de los cuáles ganó 12. Más allá de la estadística, que queda de lado siempre en el arranque del próximo partido, se vaticina una tremenda final con el Juve entrerriano.

“Jugamos el peor partido de los 12”

Ben Hur le ganó a Puerto San Martín 1 a 0 (gol de penal de Juan Bono, lleva 12 goles en 12 partidos, a préstamo de Racing de Córdoba) y se instaló en la final. Pero al término del partido Carlos Trullet no se mostró conforme por la actuación del equipo: “Jugamos el peor partido de los 12. Lo ganamos, generamos situaciones para aumentar, defendimos bien, pero tuvimos una muy mala administración de la pelota y nos generó que no podamos definir ante un rival que jugó bastante bien. Estoy fastidioso con el desarrollo del partido, no fue lo que imaginaba. Mérito un poco de San Martín y deficiencias nuestras”, expresó al término del juego.

Posteriormente mencionó que “en estas instancias se torna todo más difícil, hay que estar más certeros con el manejo de la pelota. Es un poco la ansiedad al llegar a esta altura del torneo. Hemos ganado 12 partidos, récord para la institución. Esperemos ganar tres más. Es un poco injusto el sistema del campeonato, porque de 15 partidos que son perdés uno y quedas afuera por más que ganes 14”.

El rival estudiado

Al margen del partido del domingo, un par de asistentes fueron a observar el partido Sanjustino-Juventud Unida, con el objetivo de sacar algunas conclusiones de cómo juega el próximo rival. “No me apoyo mucho en eso, pero es importante algunos detalles fundamentales para tenerlo en cuenta. Hay que equivocarse lo menos posible y acertar ante la posibilidad”, argumentó.

Luego vuelve al match ante PSM: “En todos los sectores fallamos, fuimos imprecisos. Tuvimos oportunidad de consolidar el resultado y no lo pudimos hacer. Este plantel es más contundente. Pero bueno, fue un partido”.

Las cuestiones “externas”

El Regional Amateur es un certamen que muchas veces es cuestionado por los polémicos arbitrajes. De ello también habló Trullet: “Se habla más de lo que sucede. Yo trato de apartarme de eso, sí trato de cuidarme la espalda. Pero lo importante es tener un buen equipo. Si tenés un buen equipo, es difícil que te volteen. Un árbitro nos perjudicó una vez con Racing de Córdoba (final del Regional Amateur 2021), pero además ellos tenían un buen equipo. Si no tenés buen equipo de nada sirve. Hay exageraciones me parece sobre los arbitrajes. Sigo pensando y creyendo en la honestidad de las personas”.