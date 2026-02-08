Copa Davis: Argentina cayó ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje

Este domingo el equipo argentino de Copa Davis enfrentó a Corea del Sur en el marco de la primera ronda del torneo. En la ciudad de Busan, dentro del país asiático, los argentinos afrontaron primero el dobles y después debían disputar los singles para definir al clasificado a la siguiente ronda.

En primer turno, Guido Andreozzi y Federico Gómez cumplieron con la lógica y vencieron a Jisung Nam y Uisung Park por 6/3 y 7/5, de manera que adelantaron a la Argentina en la serie por 2-1 luego de una hora y 23 minutos de partido.

A continuación llegó el turno del primer single de la jornada: Thiago Tirante enfrentó a Soon-woo Kwon, ganadores de la primera jornada. En un partido peleado, finalmente terminó imponiéndose el coreano por 6/4, 4/6 y 6/3 tras dos horas y seis minutos de competencia. La serie pasó a estar 2-2.

En el último punto de la serie no hubo gran resistencia por parte de Marco Trungelliti, que cayó ante Hyeon Chung por 6/4 y 6/3, de manera que Corea del Sur selló su clasificación a la próxima instancia del torneo tras imponerse por 3-2. Su rival saldrá del vencedor entre Países Bajos e India.

Argentina, por su parte, deberá esperar a septiembre para disputar el repechaje en el que deberá intentar resguardar su lugar en la élite del tenis global.

Resultados de Argentina

Thiago Tirante vs. Hyeon Chung: 2/6, 7/5 y 7/6 (5).

Marco Trungelliti vs. Soon-Woo Kwon: 6/7 (6) y 2/6.

Guido Andreozzi/Federico Gómez vs. Jisung Nam/Uisung Park: 6/3 y 7/5.

Thiago Tirante vs. Soon-Woo Kwon: 4/6, 6/4 y 3/6.

Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung: 4/6 y 3/6.