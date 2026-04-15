Copa Sudamericana: River irá por su primera victoria en el torneo

River recibirá en el Monumental a Carabobo, por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana. Con un equipo alternativo pensando en el Superclásico del próximo domingo, el Millonario buscará su primera victoria en el certamen continental ante el sorpresivo líder de la zona, que viene de vencer a Red Bull Bragantino en Venezuela. El cotejo se disputará desde las 21.30.

River no perdió desde la llegada de Eduardo Coudet (acumula cinco victorias y un empate) y el domingo pasado consiguió un importante triunfo por 2 a 0 ante Racing en Avellaneda, que lo clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura. Con 26 unidades, marcha segundo en la Zona B y en la tabla anual.

En cuanto al 11, el DT haría una importante rotación teniendo en cuenta que el próximo domingo a las 17 se jugará el Superclásico frente a Boca. Exceptuando a Santiago Beltrán, Lautaro Rivero (que no jugó ante la Academia por sanción) y Fausto Vera, el resto del equipo sería alternativo. Nombres como Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Kevin Castaño irían desde el arranque ante los venezolanos.

Pese a los cambios, River necesita ganar para treparse a la cima del grupo, luego de un debut agridulce en Santa Cruz de la Sierra ante Blooming. Con uno menos desde prácticamente el arranque, el Millonario empató 1 a 1 como visitante.

Carabobo, por su parte, encadenó dos triunfos importantes durante la última semana. Como local dio el golpe y superó 1 a 0 a Red Bull Bragantino para establecerse como el único líder de la zona al cabo de la primera jornada. Mientras que en la Liga FUTVE goleó 4 a 2 a Universidad Central y escaló hasta el sexto lugar con 16 unidades.

El conjunto venezolano cuenta con tres argentinos dentro del plantel: Lucas Bruera, arquero surgido de las inferiores de Estudiantes con pasado en Aldosivi y Estudiantes de Caseros; Ezequiel Neira, zaguero que pasó por Instituto, Desamparados de San Juan y Gimnasia y Tiro de Salta; y Matías Núñez, volante surgido de las inferiores de Racing que jugó en Agropecuario y Rampla Juniors de Uruguay.

En cuanto al equipo inicial, se espera que Daniel Farías coloque un equipo similar al que venció a Bragantino en Valencia hace una semana atrás, con una línea de cinco defensores, tres volantes y dos atacantes.

FORMACIONES

RIVER

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre, Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

CARABOBO

Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú). Cancha: River Plate. Hora: 21.30 (ESPN).