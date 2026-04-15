Cuánto hubiese sido la inflación de marzo si se efectivizaba el cambio del método de medición

El dato de inflación de marzo, que se ubicó en 3,4% según informó el INDEC, volvió a poner en el centro del debate la metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es que, de haberse aplicado la actualización pendiente del indicador, el registro habría sido más elevado.

La nueva canasta, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, otorga mayor peso a rubros como servicios públicos, transporte y educación, que en los últimos meses mostraron fuertes incrementos como parte del proceso de recomposición de precios relativos.

Según estimaciones privadas, el impacto de este cambio no es menor. La consultora Equilibra calculó que la inflación de marzo habría alcanzado el 3,65%, acumulando un 9,7% en el primer trimestre. En la misma línea, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) proyectó una variación cercana al 3,5% para ese mes, publicó Ámbito.