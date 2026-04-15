Se profugó un acusado de estafas tras haber recibido la prisión domiciliaria en Victoria

En la ciudad de Victoria reina la indignación y el desconcierto. Ramón Alberto Piedrabuena, acusado de una batería de estafas, amenazas y daños, fue beneficiado con prisión domiciliaria tras ser capturado en Santa Fe. Sin embargo, apenas 24 horas después de llegar a la vivienda de un amigo en la ciudad de las Siete Colinas, decidió fugarse. Hoy nadie sabe dónde está.

Piedrabuena no solo es señalado como estafador. También se lo acusa de haber incendiado una camioneta del área de Investigaciones de la Policía que lo seguía en el marco de una causa judicial. Tras meses de búsqueda, fue hallado oculto en un hotel de Casilda, Santa Fe, en un operativo sigiloso de la Policía de Investigaciones. El sábado 4 de abril quedó detenido y trasladado a Entre Ríos, pero la Justicia resolvió otorgarle arresto domiciliario, decisión que ahora genera fuerte rechazo social.

Entre las maniobras más resonantes figura la estafa a una mujer con la que mantenía una relación sentimental. Según la denuncia, Piedrabuena la convenció de que un dinero —cercano a los 3 millones de dólares, producto de la venta de propiedades y un campo— estaba “maléfico”. Para sostener la mentira contrató a una supuesta “bruja”, que junto a él retiraba el dinero mientras la víctima rezaba para “cortar el maleficio”. Se sospecha además que la mujer era intoxicada con pastillas, lo que agravó su vulnerabilidad.

La Justicia también investiga estafas a productores agropecuarios mediante operaciones de compra y venta de animales sin cumplir pagos. Otro caso apunta a la venta de casas que no le pertenecían: habría comercializado una vivienda en Victoria que le habían confiado para cuidar, logrando venderla por más de 8 millones de pesos.

El fiscal Eduardo Guaita tiene ahora la tarea de avanzar en la imputación y esclarecer el alcance de las maniobras fraudulentas. Mientras tanto, los vecinos de Victoria expresan su enojo por la resolución judicial que permitió la domiciliaria de un acusado que, según ellos, nunca mostró respeto por las normas.

Fuente: Puntos Comunes (LT39) y Ahora