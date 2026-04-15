Liga Argentina de Básquet: los entrerrianos conocen a sus rivales de octavos de final

Central Entrerriano y La Unión de Colón ya conocen a sus rivales para octavos de final.

Llegó el tiempo de playoffs en la Liga Argentina de Básquet. Es que culminó la fase de Reclasificación en ambas Conferencias y quedaron definidos los cruces de los octavos de final, que comenzarán el próximo 15 de abril y se disputarán al mejor de cinco juegos con ventaja de localía para los equipos que finalizaron en los cuatro primeros lugares de sus respectivas conferencias.

Los cuatro mejores equipos de cada zona durante la fase regular clasificaron directo a octavos de final, en tanto que los equipos restantes debieron atravesar la instancia de Reclasificación para ganarse su boleto.

Amancay, San Isidro, Barrio Parque y Sportivo Suardi finalizaron en los cuatro primeros puestos de la Norte y tendrán ventaja de localía en sus series. Provincial de Rosario, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Lanús y La Unión de Colón hicieron lo propio en la Sur.

Los emparejamientos

Conferencia Norte

(1) Amancay de La Rioja-Villa San Martín (9)

(2) San Isidro de San Francisco-Salta Basket (7)

(3) Barrio Parque-Comunicaciones de Mercedes (6)

(4) Sportivo Suardi-Santa Paula de Gálvez (5)

Los partidos se disputarán el 15, 17, 20, 22 y 25 de abril con excepción de la serie entre San Isidro y Salta Basket, que comenzará el 16 de abril y se disputará con el calendario de la Sur.

Conferencia Sur

(1) Provincial de Rosario-Deportivo Viedma (8)

(2) Central Entrerriano-Gimnasia y Esgrima La Plata (7)

(3) Lanús-Quilmes de Mar del Plata (6)

(4) La Unión de Colón-Pico FC (5)

Los partidos se disputarán el 16, 18, 21, 23 y 26 de abril con excepción de la serie entre Lanús y Quilmes, que comenzará el 15 de abril y se disputará con el calendario de la Norte.

¿Cómo siguen los cruces?

La novedad para esta edición es que a partir de la tercera ronda de playoffs -cuartos de final- los cuatro equipos surgidos de la Norte se cruzarán con los cuatro surgidos de la Sur.

Para eso, los elencos que sigan en carrera serán reordenados según su récord durante la fase regular, es decir, el mejor de los clasificados de la Norte cruzará con el peor de los clasificados de la Sur y viceversa.