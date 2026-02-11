Prisión preventiva en la cárcel para Lautaro Molaro por el homicidio de Luciano Emeri en Cerrito

En una audiencia donde el fiscal Laureano Dato describió parte de las pruebas que comprometen a los dos jóvenes detenidos por el asesinato y calcinamiento de Luciano Emeri en la ciudad de Cerrito, la jueza de Garantías Marina Barbagelatta dispuso la prisión preventiva para el segundo detenido, hasta el 6 de marzo.

Se trata de Lautaro Molaro, sobrino de Adrián, condenado por el homicidio de Alexis Céparo ocurrido en la misma localidad en enero de 2011. Su defensora oficial Verónica Manfredi expresó el acuerdo con la medida cautelar, aunque cuestionó las pruebas que dice tener la Fiscalía, afirmando que ninguna incrimina al joven en el aberrante crimen.

El fiscal explicó el cargo contra Molaro por el delito de homicidio críminis causa, es decir, matar para ocultar otro delito y resultar impune, que tiene una pena única de prisión perpetua. Sostuvo que hay múltiples videos de cámaras de seguridad e incluso testigos que lo ubican en las inmediaciones del lugar del crimen, donde iban a encontrarse Molaro y el otro acusado, Juan Pablo Sotelo, con Emeri.

En la audiencia participó también el abogado Flavio Steven, como querellante en representación de la familia de la víctima, quien coincidió con la postura del fiscal.

A su vez, se cree que el arma de fuego encontrada en el patio de la casa lindera hacia el fondo de la vivienda de Molaro, podría haber sido la utilizada para ultimar a Emeri y a su perro que lo acompañaba, y podría coincidir con la bala calibre 9 milímetros encontrada en las cercanías al lugar del hecho. Además, se confirmó que es la pistola que le robaron a una soldado de la Base Aérea de Paraná, en un violento asalto en el baño de la Fuerza Aérea, según denunció la mujer. Molaro estuvo unos meses como soldado voluntario allí.

Molaro fue enviado a la Unidad Penal 1 de Paraná bajo expresa orden de que no coincida el lugar de alojamiento con el de Sotelo.