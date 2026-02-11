Patronato celebró su tradicional misa previo al comienzo de la temporada

Como todos los años, Patronato celebró en la Parroquia Santa Teresita la misa de inicio de temporada. Fue este martes, con la presencia de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, deportistas de otras disciplinas, socios e hinchas, además del párroco Diego Rausch, asesor espiritual del equipo.

“La Parroquia Santa Teresita, lugar clave de nuestra historia Una vez más, nos convocamos para la tradicional misa de inicio de temporada”, destacaron desde las redes sociales de la institución. “Todos juntos, desde el primer día”, agregaron con una fotografía en el altar de la iglesia.

Cabe destacar que Patronato debutará el próximo domingo 15 de febrero ante San Martín de Tucumán, por la primera fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Desde la AFA confirmaron que el partido será dirigido por Andrés Gariano y se podrá ver por el canal de streaming LPF Play.