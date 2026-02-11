Ledesma: “En el PJ tenemos una oposición férrea a la reforma laboral que propone este gobierno”

El ex diputado nacional Tomás Ledesma (PJ) brindó detalles de la reunión ampliada del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos que se desarrolló en las últimas horas y en la que se definió, entre otras cosas, la postura ante el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional que se trata en el Senado.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ledesma señaló que “fue una agenda bastante amplia, de un montón de temas que no solamente requieren una oposición férrea de nuestro espacio, sino que hace falta también empezar a poner arriba de la mesa alternativas; no solamente ser una oposición concreta a determinadas cuestiones como la reforma laboral, como la posibilidad de la reforma constitucional, la reforma previsional, sino también empezar a generar ámbitos de discusión puertas para adentro del Partido Justicialista. Una postura que tiene que ver con salir de ese lugar de oposición que es muy importante y empezar a poner arriba de la mesa, cómo nos tocaría y cómo deberíamos hacer las cosas nosotros, para plantear una alternativa a la sociedad, que está un poco cansada de escuchar oposición constante porque sí, o defensa constante de una idea porque sí, y está esperando queseamos un poco más creativos y se ponga arriba de la mesa cómo uno cree que hay que hacer las cosas”.

En ese sentido, planteó que desde el PJ “tenemos una oposición férrea a la reforma laboral que propone este gobierno por todas las razones que hemos puesto arriba de la mesa, sobre todo porque consolida algo que no solamente tiene que ver con la reforma laboral, sino con una política económica generalizada del gobierno, que es que la variable de ajuste son los trabajadores, es la informalidad de los laburantes, de los que todos los días se levantan para ir a laburar y no están llegando a fin de mes. Estamos en una provincia donde un docente, con suerte, está llegando a cobrar un piso de 621 mil pesos por mes, sosteniendo familias, sosteniendo hogares”.

“Obviamente me parece que también la situación de época no acompaña; se ha construido una demonización muy grande sobre la figura gremial, sobre la figura de los sindicatos, sobre la política en términos generales también, y también ha habido un peronismo donde, puertas para adentro, durante muchos años por no romper cierto equilibrio y por no dar ciertas discusiones, hemos perdido una base de representación importante en muchos trabajadores de la Argentina que también hoy sienten que no hay una representación férrea en una oposición concreta u organizada, a la reforma laboral”, analizó.

De todos modos, dijo confiar en que “en el marco del Consejo Provincial del Partido Justicialista se llame a consolidar esos ámbitos para que podamos transformar al Partido Justicialista en una expresión de representación de todos los que están preocupados, como están preocupados todos los que vamos a laburar todos los días”.

Sobre los temas de agenda tratados en el encuentro partidario, explicitó que “estaba todo enmarcado en tres ejes: uno era reforma laboral; otro era esta posibilidad de la reforma constitucional que esgrimen en los pasillos, pero sin concreciones, y que no se sabe si tiene que ver con una cuestión real o simplemente es para desviar el foco de atención del proceso de endeudamiento que está teniendo la provincia, de la falta de gestión, de la suba constante del desempleo, reforma que muchos miramos con mucha atención en una provincia que tiene una de las Constituciones más recientes de la Argentina; y lo otro que nos preocupa muchísimo porque tiene que ver con los trabajadores, es esta reforma previsional que va a estar presentando el gobierno provincial y de la cual también faltan un montón de certezas”.

Respecto de la reforma previsional, consideró que “el 82% móvil sigue siendo una cuestión real en el poder adquisitivo de los trabajadores que eligen acceder a una jubilación en cualquier tipo de base de cálculo. Después, obviamente, la discusión de la suba de la edad jubilatoria, y también una cuestión más general que muchos planteamos, porque es verdad que hay ciertas discusiones en torno a la Caja de Jubilaciones que había que darlas, o que mínimamente había que abrir la discusión en términos de financiamiento, pero también hay una realidad que es que el peronismo en la provincia de Entre Ríos siempre resolvió de alguna manera u otra, particularmente en términos políticos, la situación de la Caja de Jubilaciones, asegurando las recomposiciones del gobierno nacional en su momento, más allá de algunas tensiones durante el gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, pero resolvía los problemas. Y hoy tenemos a un gobierno provincial con una condescendencia absoluta, y a veces hasta innecesaria, donde falta muchas veces ver una simbiosis, un ida y vuelta más claro también del gobierno nacional con la provincia, y donde no han podido resolver tampoco esta cuestión”.

Ante esto, resumió que “es uno de los temas sobre los cuales se abrió la discusión y la idea es que en las próximas semanas o meses se consoliden equipos técnicos adentro del Partido Justicialista, que puedan expresarse constantemente y con mayor firmeza sobre esta situación”.

En este contexto, no descartó hacer un mea culpa desde el peronismo por no haber dado antes estas discusiones: “Puede haber personas que lo planteen con mayor firmeza, que sean más autocríticas o menos autocríticas. Yo tengo 31 años y si no tengo la capacidad de sentarme o de mirar a los que confían en uno, o de sentarme en mi espacio político y decir ‘loco, no puede ser que no hayamos dado estas discusiones’. No podemos no haber aprovechado determinado tiempo histórico para profundizar en estos temas, para dar nuestra mirada, por incomodidades, porque muchas veces había pensamientos diferentes en las vertientes del peronismo, y la verdad que a uno le genera mucha bronca y mucho dolor, pero por suerte, logramos reorganizar todo eso en términos de lo que uno siente para que salga un lugar propositivo y plantear que tenemos que construir nuevamente esa correlación de fuerzas, que es necesaria en muchos sentidos. Pero yo también soy de otra escuela que cree que muchas veces la correlación de fuerzas no se espera, se construye, porque muchas veces la agenda de la política está marcada por el sentido común de la sociedad, y los que tenemos responsabilidad de dirigente o que hemos tenido el privilegio de tener responsabilidad institucional, dirigencial, política, también tenemos la responsabilidad de poner arriba de la mesa lo que nosotros creemos que está bien, más allá de la correlación de fuerzas y del sentido común de época”.

Como ejemplos, mencionó: “Cuando Alfonsín decidió avanzar con el divorcio en la Argentina había una resistencia muy importante en la sociedad, ni hablar de la iglesia católica, y avanzó igual y luego fue algo que se incorporó absolutamente en el sentido común de la sociedad argentina. Cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se disponen a avanzar con el matrimonio igualitario, había una porción importantísima de la sociedad argentina que le generaba dudas, que no sabía qué pensar o que no estaba de acuerdo, y seis meses después o un año después, más del 80% de la sociedad acompañaba estas decisiones. Cuando avanzamos con la asignación universal por hijo, había una sociedad que tenía una resistencia enorme, y hoy es una de las políticas públicas y de Estado que sostienen el entramado social y familiar en la Argentina. Entonces, yo entiendo esto de la correlación de fuerzas, se construye, se trabaja, pero también hay una responsabilidad política de entender que a veces hay que poner la agenda arriba de la mesa, explicarla fácil, y sobre todo ser novedoso y trabajar en una renovación en este sentido también”.