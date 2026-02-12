La comunidad gráfica local impulsa una jam de dibujo abierta al público

El humorista gráfico y comunicador social Maxi Sanguinetti participará este sábado 14 de febrero, a las 20, en una jam de dibujo en vivo abierta al público que se realizará en el Bar Ferrero, ubicado en Piedrabuena 133, en el espacio cultural del Club Palma Junior, con el propósito de generar un encuentro entre dibujantes, lectores y vecinos que deseen compartir una experiencia artística, observar procesos creativos en tiempo real y fortalecer las formas de arte vinculadas a la historieta y el humor gráfico. La actividad es organizada junto a integrantes y colaboradores de la revista Anarap, e incluirá además feria de arte y publicaciones, música a cargo de los propios participantes y un espacio de cantina.

Según explicó Sanguinetti en Cosas que Pasan (Radio Plaza 94.6), la iniciativa surgió de manera espontánea entre los miembros del equipo editorial y artistas cercanos al proyecto. "La propuesta surge porque nosotros tenemos una revista de historietas, nosotros digo con mi hermano que es el co-editor, es una revista anual de historietas en donde publican todos autores locales y bueno, y de esos colaboradores de esa revista en un grupo que tenemos de Whatsapp empezamos a tirar ideas, surgió la idea de hacer un jam de dibujo como excusa para juntarnos y compartir un momento, ver cómo trabajan los amigos, ver cómo trabajan los colegas, los lectores que se puedan acercar a dibujar con nosotros".

El evento tendrá un formato abierto, sin inscripción previa ni requisitos, algo que el propio dibujante remarcó al insistir en que la invitación está dirigida "al público en general y a todo aquel que quiera acercarse a dibujar con nosotros también, obviamente". La dinámica contempla que quienes asistan lleven lápices, fibras u otras herramientas personales, ya que cada participante podrá trabajar con los elementos que prefiera. En el lugar habrá superficies preparadas sobre las paredes para que los dibujos realizados durante la noche permanezcan luego como parte de la ambientación del bar.

La actividad tiene relación con el recorrido de la revista Anarap, publicación anual de historietas que el dibujante impulsa junto a su hermano y que reúne exclusivamente a autores locales. Sobre la continuidad del proyecto editorial, Sanguinetti confirmó que ya trabajan en una nueva edición prevista para este año. "Nos pusimos una meta que pudiéramos cumplir, porque esto obviamente, por si faltara aclaración, lo hacemos por amor al arte, por amor a las publicaciones en papel, a la edición, a armar grupos, a juntarnos, a que dibujantes que por ahí nunca publicaron antes en papel lo puedan hacer. Es decir, es todo por amor al arte, y entonces dijimos, un número por año, que sea bien coleccionable, que podamos trabajarlo bien, que podamos hacer una convocatoria que llegue gente nueva". De concretarse, será el cuarto número de la serie.

El humorista explicó que uno de los criterios de la revista es que los autores pertenezcan a la ciudad o al departamento y que, siempre que sea posible, las historietas incluyan referencias a lugares, mitos o historias del territorio. "Siempre la pregunta es de qué podemos hablar, qué podemos decir y cómo lo podemos decir viviendo en el mal llamado interior del país", reflexionó, y agregó que repetir los temas de agenda de los grandes medios porteños no aportaría una voz propia. "Eso va construyendo identidad; son tiempos en que necesitamos apelar a la memoria, para ver de dónde venimos y tratar de no repetir errores que son tan caros a toda la sociedad".

La revista tuvo presentaciones en distintos espacios culturales, entre ellas una recordada actividad en la Feria de Santa y Nogoyá, donde además de exhibir la publicación se realizó una experiencia similar a la que se repetirá este fin de semana. "Ese día, los dibujantes de Anarap también hicimos una jam de dibujos, y esos dibujos se sortearon entre el público presente. Es decir, alguien que fue a la presentación, que compró un número de la revista, accedía por sorteo a un dibujo original de alguno de los dibujantes", recordó. Con el tiempo, algunas personas del público enviaron fotografías mostrando las obras enmarcadas en sus casas, un gesto que el artista interpretó como señal del valor que adquiere el original hecho a mano.

Consultado sobre el presente de la escena gráfica paranaense, Sanguinetti sostuvo que observa un crecimiento sostenido impulsado en gran medida por espacios de formación. "Yo veo que hay una cantera enorme de gurises gracias a los talleres que se han hecho sistemáticamente", dijo sobre los docentes y talleristas de la ciudad que contribuyen a formar nuevas camadas de dibujantes y lectores.

Finalmente, Sanguinetti extendió la convocatoria a todo el que quiera acercarse, ya sea profesional, aficionado o público en general.

La actividad será libre y gratuita.