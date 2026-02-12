El presidente del STJ, Germán Carlomagno, recibió al gobernador Rogelio Frigerio

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Germán Carlomagno, recibió este jueves a mediodía al gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, en un encuentro institucional que se desarrolló en los Tribunales de Paraná. De la reunión participó también el ministro de Gobierno y Trabajo provincial, Manuel Troncoso.

Durante la audiencia se abordaron diversos temas de carácter institucional vinculados al funcionamiento del servicio de Justicia y a la agenda de trabajo prevista para el año en curso. En ese marco, se intercambiaron consideraciones sobre aspectos organizativos, administrativos y presupuestarios, así como sobre iniciativas orientadas a fortalecer la calidad y eficiencia del sistema judicial en la provincia.

Dialogaron además sobre la importancia de continuar promoviendo instancias de cooperación y articulación entre los poderes del Estado, en el marco del respeto a la independencia y autonomía que la Constitución garantiza a cada uno de ellos. Coincidieron en la necesidad de sostener canales de comunicación institucional permanentes que permitan abordar de manera conjunta aquellos asuntos que inciden en la prestación del servicio de justicia y en la respuesta a las demandas de la ciudadanía.

En el encuentro se expresó la voluntad de mantener pautas de trabajo coordinadas en pos de consolidar un servicio de justicia cada vez más eficiente y cercano a la comunidad entrerriana.