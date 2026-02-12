Gimnasia de Jujuy dio la nota y eliminó por penales a Central Córdoba de la Copa Argentina

El Lobo se impuso luego de igualar 2 a 2 en el estadio Padre Martearena de Salta (Foto: Copa Argentina).

Gimnasia de Jujuy dio la nota y le ganó 5-4 en los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, tras el 2-2 en el tiempo reglamentario en Salta, para avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

En el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el mediocampista Marco Iacobellis abrió la cuenta para los santiagueños a los 15 minutos de juego mientras que Maximiliano Casa empató el partido para los jujeños a los 35'.

En el complemento, Gimnasia se adelantó a los 3' con el gol de Mauro Cachi pero, tan solo cinco minutos después, Matías Vera lo empató para Central Córdoba.

Ya en los penales, Iacobellis erró el único penal de la tanda, tirandoló por encima del arco defendido por Milton Álvarez, y por el cual el Lobo avanzó a los dieciseisavos de final.

Con este resultado, el equipo de Hernán Pellerano enfrentará en la próxima fase al ganador del partido entre Belgrano de Córdoba y Atlético de Rafaela. En lo pronto, Gimnasia debutará en la Primera Nacional ante Midland el próximo lunes, en el estadio 23 de Agosto, a las 17.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri extiende su mal arranque de año, en el cual solo ganó un partido de cinco disputados. En la próxima fecha de la Liga Profesional, enfrentará a Instituto de Córdoba el domingo a las 22 horas en Santiago del Estero.

El Ferroviario empezó ganando el partido a los 15 minutos de juego con el gol de Marco Iacobellis. Tras un centro del entrerriano Horacio Tijanovich y un despeje corto del arquero Milton Álvarez, la pelota le quedó al ex Barracas Central que le dio de primera y puso el 1-0.

Veinte minutos despues, el Lobo empató el encuentro con un golazo de Maximiliano Casa. Desde la derecha y con un ángulo casi cerrado, el delantero ejecutó un gran tiro libre que entró por el primer palo del arquero Alan Aguerre y selló la igualdad de los jujeños.

Ya en el complemento, a los 3 minutos, Gimnasia se adelantó en el marcador con el tanto de Mauro Cachi. Sobre la izquierda, Casa desbordó hasta el fondo y metió el pase atrás para Cachi que la paró, se tomó su tiempo y clavó la pelota en el ángulo derecho de Aguerre.

Cinco minutos después, Central Córdoba empató nuevamente el partido con el gol de Matías Vera. El ex jugador de San Lorenzo encaró por el medio del campo de los jujeños, tocó para el delantero uruguayo Michale Santos entrando al área, este le devolvió la pared y el oriundo de Merlo definió cruzado, marcando el 2-2 definitivo.

En los penales, Santos y Martín Lazarte marcaron los dos primeros pero, en los segundos, Marco Iacobellis empezó errando el suyo tirandoló por encima del travesaño y Gimnasia se adelantó con la conversión de Cachi.

Luego, convirtieron Aguerre y Vera para los santiagueños y Federico Paradela y David Gallardo para los jujeños. En el quinto, Alejandro Maciel transformó su remate en gol y Diego López marcó para Gimnasia, sentenciando el triunfo, consigna NA.