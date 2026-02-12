Vóley: dictarán un curso para entrenadores de nivel internacional en Paraná

El curso para entrenador internacional nivel 1 tendrá lugar del 22 al 26 de abril.

Paraná será sede de un curso de entrenador de vóley internacional Nivel 1 con la organización de la Federación Entrerriana de Vóleibol (FEV). De acuerdo a la información brindada por la entidad, la capacitación tendrá lugar del 22 al 26 de abril próximo, aunque aún no se informó el lugar preciso.

El curso es organizado de manera conjunta entre la FEV y el Centro de Excelencia FIVB (Federación Internacional de Vóleibol) Sudamérica, y contará con la disertación de integrantes del cuerpo de instructores del mencionado centro.

La modalidad de la capacitación será teórico/práctica con evaluación y tendrá cupos limitados. Los interesados pueden comunicarse a los siguientes correos electrónicos Jorge.careca60@gmail.com - mirtawolf@gmail.com, o a los teléfonos 3435291076 o 3435050749.