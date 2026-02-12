En marcha, pero despacio: Entre Ríos muestra un empleo privado estancado

El Gobierno provincial acertó en el diagnóstico inicial: Entre Ríos no aguanta más el peso de un Estado asfixiante. El rumbo trazado -achicar el gasto político, eliminar privilegios y profesionalizar la gestión- es el correcto. Sin embargo, cuando bajamos del atril, los números muestran estancamiento y algunas contradicciones.

Entre Ríos es la provincia de la Región Centro con menor empleo privado y mayor empleo público en relación a su población. Pese a las reformas impulsadas por el gobierno provincial en el sentido correcto, el empleo privado continúa estancado.

La reforma laboral a nivel nacional es una oportunidad de dinamizar la economía entrerriana. Pero no será suficiente. Se necesita más velocidad en los cambios.

El empleo privado en la provincia está estancado entre 130.000 y 140.000 puestos de trabajo desde hace una década, según el último informe del Consejo Empresario (CEER), con datos de septiembre de 2025.

En el espejo de la Región Centro, Entre Ríos muestra un rezago. Mientras Santa Fe tiene 139 puestos de trabajo privado cada 1.000 habitantes, Entre Ríos baja a tan solo 94. Para que un entrerriano juegue en la misma liga que un santafesino, deberíamos crear 65.000 empleos privados nuevos. Un salto del 48% que parece una utopía mientras la industria manufacturera local -el corazón de nuestra producción- retrocede un 2%.

En el sector público (es justo reconocer algunos aciertos), la planta estatal total se redujo un 0,3%, mientras que el número de empleados del Poder Legislativo estatal se recortó en un 8,6%. Hoy, Entre Ríos sostiene a 62 empleados públicos cada 1.000 habitantes.

Pero no todas las categorías del empleo público se redujeron. Aunque se está podando la base, curiosamente, la cúpula florece. Mientras el segmento general se achica, el de Autoridades Superiores aumentó un 7,1% interanual. Hay 46 funcionarios jerárquicos más que en septiembre de 2024.

El contexto nacional nos tira un centro

La reforma laboral que se debate en estos días en el Congreso Nacional, aparece como un salvavidas necesario pero insuficiente si no lo acompañamos con esfuerzo propio. El sistema de cese laboral, la regularización del empleo, la extensión del período de prueba y la modernización de las indemnizaciones son, entre otras cosas, herramientas que aliviarán la sensación de que contratar a alguien es “comprarse un problema”.

Sin embargo, ninguna ley nacional podrá cerrar nuestra brecha provincial si no resolvemos el problema de fondo: el costo de sostener ésta estructura estatal, que es casi el doble que la de Córdoba en relación a la población (Córdoba tiene 34 empleados públicos cada 1000 habitantes, la mitad que Entre Ríos). La reforma nacional puede “sacar el pie de encima” en lo administrativo, pero Entre Ríos debe sacar el pie en lo fiscal y político.

De la poda a la siembra

El éxito de la gestión no se medirá por los discursos, sino por los puestos de trabajo que se creen. Y los datos que analizamos a septiembre no convencen: el empleo privado entró en terreno negativo con 436 puestos menos que el año pasado.

Entre Ríos tiene muchísimos argumentos para dejar de ser la hermana pobre de la Región Centro, pero nosotros como sociedad tenemos que hacerla elegible para invertir.

El rumbo fijado por el gobierno parece correcto, falta acelerar con más fuerza para que ese acierto se sienta en el día a día.

_____________________________



El autor de la columna es integrante del Directorio de El Hinojo SA.



La nota de opinión está elaborada en base a datos del Monitoreo de Empleo de la Provincia de Entre Ríos y la Región Centro, de septiembre de 2025, del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER).