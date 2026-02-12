Media sanción a la reforma laboral: cómo votaron los senadores entrerrianos

Los legisladores libertarios votaron a favor de la nueva ley de modernización laboral, mientras que el único peronista expresó su rechazo.

El Gobierno de Javier Milei consiguió la media sanción a la reforma laboral en el Senado, con 42 votos a favor y 30 en contra en el tratamiento en general. No hubo abstenciones. El proyecto pasa así a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará tratarlo durante el período de sesiones extraordinarias para que el Presidente pueda incluirlo en su discurso de Apertura de Sesiones Legislativas, el 1° de marzo.

Cómo votaron los legisladores entrerrianos

Los senadores oficialistas de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida -ambos asumidos en diciembre pasado-, votaron a favor del proyecto e incluso hicieron una defensa de la iniciativa.

“Esta ley es un pilar fundamental para mejorar, transparentar y liberar el ámbito laboral. Reglas claras para los verdaderos protagonistas, que son el empleador y el empleado. Pero no como adversarios, sino que como socios naturales”, expresó Benegas Lynch.

Por su parte, el senador peronista Adán Bahl votó en contra. “La legislación laboral necesita una actualización, es razonable discutir un marco normativo moderno que promueva el empleo formal, que acompañe al que invierte y genera puestos de trabajo, cuidando a las personas. Pero no estamos discutiendo una modernización, estamos discutiendo cómo abaratar despidos”, planteó.