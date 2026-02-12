River irá por la recuperación en La Paternal en el comienzo de la 5ª fecha de la Apertura

El Millonario viene de caer 4 a 1 con el Matador en el Monumental; hoy ambos saldrán a escena.

River visitará a Argentinos Juniors este jueves desde las 21.15 en uno de los dos partidos que abrirá la quinta fecha del Torneo Apertura de Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Diego Armando Maradona, por la Zona A, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports Premium.

El Millonario viene de sufrir su derrota más dolorosa como local con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes. Cayó 4 a 1 ante Tigre en un partido que tiró por la borda todo lo hecho durante las primeras tres fechas del certamen. En La Paternal buscará reponerse del golpe sufrido en el Monumental e intentará acercarse lo máximo posible a Independiente Rivadavia, líder de la Zona B con 12 puntos. Con siete unidades, River marcha cuarto por detrás de la Lepra mendocina, Tigre y Belgrano.

Más allá de la abultada derrota, el Muñeco le dará un voto de confianza a los titulares y únicamente realizaría dos cambios. El primero, obligado, será la salida de Fausto Vera, quien vio la roja frente al Matador. Su lugar se lo debaten Kevin Castaño y Giuliano Galoppo, dos que hasta ahora no han sido titulares en lo que va del año. La otra modificación es de índole táctica: ingresaría Marcos Acuña en lugar de Matías Viña.

El DT Millonario buscará extender su racha positiva en el Diego Armando Maradona, estadio en el que nunca perdió como entrenador. En total dirigió 4 partidos, ganó 3 y empató 1. Además, allí obtuvo la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021, tras imponerse 2 a 0 en el partido de vuelta gracias a un doblete de Braian Romero.

Argentinos, por su parte, no comenzó el 2026 de la mejor manera y el partido ante River será una buena previa antes de su estreno en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil, que será el próximo miércoles a las 21.30 en Ecuador.

A la tempranera eliminación por Copa Argentina ante Midland, se le suma el flojo arranque en el Apertura, torneo en el que solo pudo ganar uno de los cuatro partidos que disputó. Venció a Sarmiento en el estreno, empató frente a Estudiantes de Río IV y ante Belgrano, y viene de caer 2 a 1 frente a Racing. Actualmente marcha 10° en la Zona B, con cinco unidades, y está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Con respecto al 11, Nicolás Diez mantendría la base, entendiendo que los titulares deben llegar con ritmo al choque trascendental de la próxima semana. Entre ellos estaría incluido Enzo Pérez, quien tendrá un partido especial ya que se reencontrará con sus excompañeros.

River alistará a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

El Bicho, por su parte, contará con Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina.

Tigre-Aldosivi

Tigre y Aldosivi se enfrentarán este jueves, desde las 19, en el Estadio José Dellagiovanna. El Matador viene de golear 4-1 a River como visitante en un partido histórico, mientras que el Tiburón rescató un empate agónico frente a Rosario Central en Mar del Plata.

El Matador tuvo un arranque de campeonato arrollador, sumando 10 puntos de 12 posibles. Venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el debut, igualó 1-1 frente a Belgrano en Córdoba, luego se impuso 3-1 ante Racing y la fecha pasada aplastó 4-1 a River en condición de visitante. Ahora, los dirigidos por Diego Dabove irán por otro triunfo junto a su gente para seguir en lo más alto de la Zona B, al menos hasta que juegue Independiente Rivadavia que sigue con puntaje ideal.

El inicio de Aldosivi fue totalmente opuesto al de Tigre: todavía no ganó en el Apertura producto de empatar sin goles contra Defensa y Justicia y Barracas Central, caer 3-1 frente a Gimnasia en La Plata, e igualar 1-1 con Rosario Central gracias a un agónico gol de Nicolás Cordero en el minuto 87.

Tigre presentará la siguiente formación: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero.

Por su parte, el urgido Aldosivi alistará a Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Federico Gino, Lucas Rodriguez; Esteban Rolón, Roberto Bochi, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero.