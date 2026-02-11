Copa Argentina: Rosario Central venció a Sportivo Belgrano en Santa Fe

Rosario Central derrotó por 2-0 ante Sportivo Belgrano de San Francisco este miércoles en el estadio 15 de Abril y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. En esa instancia se volverá a ver las caras con Estudiantes de La Plata, por primera vez luego del desplante por el “pasillo de campeón”.

El conjunto de Jorge Almirón destrabó la historia ante el equipo del Torneo Federal A desde el amanecer porque a los 6 minutos ya ganaba por la mínima gracias al tanto de Julián Fernández, extremo de 22 años con pasado en Vélez que está a préstamo desde New York City de los Estados Unidos. Alejo Véliz liquidó el trámite a los 40 minutos de la primera etapa. Ángel Di María fue titular y salió reemplazado por Santiago Segovia en los instantes finales del compromiso.

El próximo rival del Canalla será el Pincha, que viene de eliminar a Ituaingó con una goleada 4 a 0. La última vez que se enfrentaron ocurrió en el Torneo Clausura 2025, cuando los jugadores de Estudiantes se dieron la vuelta en el pasillo al Canalla tras la obtención del título “Campeón de Liga”, señala Infobae.

Resumen del partido: